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Un motociclista se grababa haciendo maniobras peligrosas y quedó inhabilitado hasta 2099

El Ministerio de Transporte bonaerense tomó la medida después de analizar videos publicados por el propio conductor. En las imágenes circulaba sobre una rueda, zigzagueaba entre vehículos y se paraba sobre la moto en movimiento.

10 de Agosto de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

El Ministerio de Transporte bonaerense tomó la medida después de analizar videos publicados por el propio conductor. En las imágenes circulaba sobre una rueda, zigzagueaba entre vehículos y se paraba sobre la moto en movimiento.

Un motociclista fue inhabilitado preventivamente para conducir hasta 2099 en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada por el Ministerio de Transporte debido a una serie de maniobras peligrosas realizadas en calles y rutas transitadas.

 

La investigación comenzó a partir del contenido que el propio conductor publicaba en sus redes sociales. Los registros audiovisuales fueron analizados por la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial.

 

 

En las grabaciones se lo observaba circular sobre una sola rueda, zigzaguear entre otros vehículos y pararse mientras la moto continuaba avanzando. Las autoridades consideraron que esas conductas representaban un riesgo para todos los usuarios de la vía pública.

 

Una inhabilitación preventiva

 

Después de revisar el material, el organismo provincial dispuso bloquear la licencia del motociclista hasta 2099. La medida fue incorporada al sistema para impedir que pueda conducir legalmente mientras permanezca vigente.

 

Al tratarse de una inhabilitación preventiva, no constituye una condena judicial definitiva. La fecha establecida implica, en términos administrativos, que el permiso permanecerá suspendido durante más de siete décadas si la resolución no es modificada.

 

 

“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron desde el Ministerio de Transporte al comunicar la intervención.

 

Los videos permitieron identificar las maniobras

 

El conductor exhibía las acrobacias como una forma de entretenimiento en sus perfiles. Esa difusión permitió que las autoridades identificaran las infracciones y avanzaran con el correspondiente procedimiento administrativo.

 

 

Desde la cartera provincial remarcaron que las calles y rutas no son espacios habilitados para realizar desafíos. Las maniobras podían ocasionar un siniestro y afectar tanto al conductor como a automovilistas, peatones y otros motociclistas.

 

El Ministerio anticipó que continuará interviniendo ante contenidos que permitan detectar comportamientos riesgosos. En este caso, los videos compartidos por el propio motociclista se convirtieron en la principal evidencia para disponer la suspensión.

Temas:

Motociclista sanción moto licencia
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