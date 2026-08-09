Detuvieron a un joven tras un choque: intentó escapar y habría agredido a un policía

Un joven fue detenido tras un accidente de tránsito ocurrido en La Paz. Según informó la Policía, el motociclista de 19 años intentó retirarse del lugar y habría golpeado a un funcionario que procuraba impedir su fuga. La moto fue retenida por falta de documentación.
Un joven fue detenido tras un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de la noche en la intersección de avenida Artigas y Torres Vilches, en La Paz. El motociclista, de 19 años, habría intentado escapar después del choque y, al ser interceptado, presuntamente agredió a golpes de puño a un efectivo policial.
Personal de Comisaría Primera acudió al lugar tras recibir el aviso por el siniestro. Al arribar, los uniformados observaron que uno de los funcionarios se encontraba forcejeando con el joven, quien permanecía sobre la motocicleta involucrada en el hecho.
De acuerdo con el reporte policial, el motociclista intentaba retirarse y habría agredido físicamente al efectivo mediante golpes de puño mientras procuraba darse a la fuga. Ante esa situación, fue reducido por los agentes.
Cómo ocurrió el accidente de tránsito
Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el siniestro involucró a un automóvil conducido por un hombre de 73 años y a la motocicleta en la que circulaba el joven de 19.
Ambos vehículos transitaban por avenida Artigas en sentido este-oeste. Según la reconstrucción preliminar, cuando el automóvil realizó una maniobra fue impactado por la motocicleta en el sector lateral izquierdo trasero.
Como consecuencia de la colisión, uno de los cristales del automóvil resultó dañado. Tras el impacto, el motociclista habría intentado abandonar el lugar, pero fue interceptado por los funcionarios policiales.
El joven quedó detenido y retuvieron la motocicleta
La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de La Paz, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.
La Fiscalía dispuso la detención del joven de 19 años, quien posteriormente fue trasladado y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.
Además, los funcionarios procedieron a la retención de la motocicleta involucrada en el siniestro debido a que, según se informó oficialmente, carecía de la documentación correspondiente.