Suspendieron la licencia al senador que manejaba con el celular y tomando mate

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe suspendió la licencia de conducir del senador Oscar Dolzani luego de que publicara en sus redes sociales un video manejando mientras utilizaba el teléfono celular y tomaba mate.

La medida contra el legislador del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe tuvo carácter preventivo. Además, el organismo determinó que deberá volver a rendir los exámenes de aptitud para conducir y completar un curso de reeducación vial.

El episodio ocurrió mientras Dolzani, de 32 años y representante del departamento San Javier en el Senado santafesino, circulaba de noche por una ruta provincial. Las imágenes fueron tomadas desde el asiento del acompañante y posteriormente difundidas en su cuenta de Instagram.

El video que generó críticas en redes sociales

En la grabación se observó al legislador con un mate en una mano y el teléfono celular en la otra, mientras mantenía el volante sujeto con algunos dedos. También apareció cantando, sonriendo y manipulando la música del vehículo durante el recorrido.

La publicación provocó numerosas críticas entre los usuarios de las redes sociales, principalmente por el uso del teléfono mientras conducía y las distracciones exhibidas durante la marcha. Algunos de los comentarios reclamaron incluso la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Tras la repercusión alcanzada por las imágenes, Dolzani difundió otro video, esta vez con el vehículo detenido, en el que reconoció su conducta y pidió disculpas. “Quiero reconocer mi error y pedir disculpas. Dicen que el que pide disculpas y reconoce los errores es de valiente, y me creo muy valiente”, manifestó.

El descargo del senador tras la polémica

El legislador admitió que las circunstancias del tránsito no justificaban su comportamiento. “Más allá de que puedo explicar que no venía nadie, está mal”, reconoció al referirse a las imágenes que habían generado cuestionamientos.

Dolzani también expresó su expectativa de que el pedido de disculpas tuviera una difusión similar a la publicación original. “La mentira corre siete veces más rápido que la verdad, pero espero que esta disculpa corra más rápido”, sostuvo.

“Ojalá esto pueda saciar a esas personas que han marcado mi error. Espero que las personas que me insultaron reconozcan las disculpas y que somos seres humanos y nos equivocamos”, agregó el senador provincial durante su descargo.

Qué resolvió la Agencia de Seguridad Vial

La APSV comunicó posteriormente la suspensión preventiva de la licencia de conducir y dispuso una serie de medidas adicionales. Dolzani deberá presentarse ante el Juzgado de Faltas competente para resolver las actas constatadas y registradas a su nombre.

Las infracciones figuran en el Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones (SIJAI), según se informó. Además de resolver esa situación, el senador tendrá que superar nuevamente las evaluaciones correspondientes para recuperar su habilitación.

El organismo también estableció que deberá realizar un curso de reeducación vial. La decisión se conoció después de que las imágenes alcanzaran una amplia repercusión pública y generaran cuestionamientos hacia la conducta del funcionario.

El uso del celular mientras se conduce

El uso del teléfono celular durante la conducción está prohibido por la normativa de tránsito debido a la distracción que genera y al riesgo que representa para la seguridad vial. La infracción se configura independientemente de la cantidad de vehículos que circulen en ese momento.

En este caso, la repercusión fue mayor debido a que el protagonista fue un integrante del Senado provincial. La publicación realizada por el propio Dolzani terminó derivando en la intervención de las autoridades viales y en la suspensión preventiva de su permiso para conducir.