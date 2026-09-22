“Super Niño”: advierten que el caudal del río Paraná podría llegar a duplicar su promedio

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) advirtió por el impacto del “Super Niño” sobre el río Paraná y señaló que el fenómeno podría provocar un importante incremento de las precipitaciones y del caudal durante los próximos meses.

De acuerdo con los modelos hidrometeorológicos dinámicos y estadísticos analizados por la entidad, la probabilidad de que las condiciones de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) persistan durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027 es cercana al 100%.

El fenómeno se caracteriza por favorecer mayores precipitaciones en el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino, regiones que forman parte de la extensa cuenca del Paraná. Por ese motivo, el comportamiento de las lluvias repercutirá sobre el caudal que llegará a Yacyretá.

El caudal podría aumentar considerablemente

Desde la EBY explicaron que uno de los efectos esperados es un incremento significativo del caudal afluente a la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Según el organismo, en situaciones anteriores los valores llegaron, en ocasiones, a duplicar el promedio histórico.

Sin embargo, la entidad aclaró que la intensidad de El Niño no determina por sí sola una altura específica del Paraná. La evolución dependerá, entre otros factores, de dónde y cuánto llueva, de la humedad acumulada en los suelos y de la operación de los embalses ubicados aguas arriba.

Como referencia de la situación actual, Yacyretá había informado el 17 de septiembre que los caudales se encontraban por encima del promedio mensual, aunque todavía sin alcanzar niveles de alerta. Para septiembre, el promedio histórico informado es de 12.339 metros cúbicos por segundo.

Qué hará Yacyretá ante una eventual crecida

El Sector Hidrología del Departamento Técnico mantiene un monitoreo permanente de las precipitaciones y de los ríos que integran la cuenca de aporte directo a la central.

En caso de que el volumen de agua supere la capacidad de turbinado, Yacyretá podrá operar sus estructuras de descarga para evacuar los excedentes, con el objetivo de atenuar los picos de crecida y mantener un flujo controlado aguas abajo.

La entidad indicó además que su esquema de seguimiento permite emitir alertas con varios días de anticipación a las autoridades y comunidades ribereñas de su zona de influencia ante eventuales situaciones que requieran medidas preventivas.

Más caudal no significa proporcionalmente más energía

Yacyretá también aclaró que un eventual crecimiento significativo del caudal no se traducirá de manera automática en un incremento equivalente de la generación eléctrica.

La explicación radica en que Yacyretá es una central hidroeléctrica de llanura. Durante las grandes crecidas aumenta el nivel del Paraná aguas abajo y se reduce el denominado “salto neto”, es decir, la diferencia de altura entre el embalse y el río.

Esta situación disminuye la eficiencia de las turbinas. Por lo tanto, aunque un mayor caudal puede permitir producir un volumen total superior de energía, el incremento de la generación no será lineal ni proporcional a la cantidad de agua que circule. (Litoral Corrientes)