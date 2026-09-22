Reprogramaron para octubre el juicio contra ex sindicalista por la muerte de joven sereno

El debate contra Domingo Alcides Camejo fue fijado para los días 19, 20 y 22 de octubre. El imputado fue acusado de suministrar un arma a Kevin Guardia y tener un rifle sin autorización. No fue acusado por la muerte del joven.
Reprogramaron para octubre el juicio contra el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Fruta de Concordia, Domingo Alcides Camejo, por tenencia y suministro ilegal de armas de fuego. El expediente estuvo vinculado con la investigación iniciada tras la muerte de Kevin Guardia, ocurrida en noviembre de 2024, aunque Camejo no fue acusado por el fallecimiento del joven sereno.
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concordia resolvió suspender el debate que había sido programado para los días 21, 22 y 23 de septiembre. La decisión fue adoptada el 21 de septiembre por el director del organismo, Héctor Peralta.
La postergación respondió a un planteo presentado por el defensor oficial Joaquín Garaycoechea. Según la nueva disposición, las audiencias se realizarán los días 19, 20 y 22 de octubre de 2026, desde las 16:30, publicó 7 Páginas.
Deberá designar un nuevo abogado
La OGA también emplazó a Camejo para que designara un nuevo abogado particular matriculado. El imputado contó con un plazo máximo de 48 horas para informar quién continuaría a cargo de su representación durante el proceso.
La medida fue dispuesta de acuerdo con lo solicitado por la defensa y con las normas procesales vigentes. La resolución alcanzó al expediente identificado como “Camejo Domingo Alcides s/ Tenencia de arma de fuego de uso civil”, Legajo 4526-OGA.
El debate deberá analizar dos hechos incluidos en la acusación fiscal. Ambos estuvieron relacionados con la presunta provisión y posesión de armas sin la autorización correspondiente.
La acusación por el suministro de un arma
El primero de los hechos habría ocurrido durante los últimos días de noviembre de 2024. La Fiscalía sostuvo que Camejo le habría entregado en reiteradas oportunidades a Kevin Guardia una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.
Según la acusación, el joven no contaba con autorización legal para tener o portar el arma. Las entregas se habrían producido en el domicilio del acusado, ubicado en calle Capitán Rojas al 2800, en el barrio Frigorífico La Paz.
Por ese episodio, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó a Camejo el delito de suministro ilegal de arma de fuego. La imputación debía ser analizada durante el juicio y no implicó una declaración de culpabilidad.
El rifle encontrado en la vivienda
El segundo hecho estuvo relacionado con un procedimiento realizado el 23 de diciembre de 2024. De acuerdo con el expediente, Camejo habría tenido en su domicilio un rifle calibre .22 largo sin la correspondiente autorización legal.
El arma fue identificada como un rifle marca JW15A, serie N.º 9024418. Por esa situación, la Fiscalía le atribuyó el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
Los dos hechos fueron encuadrados en concurso real y en calidad de autor material. Según constó en las actuaciones, el acusado manifestó haber comprendido los episodios que se le atribuyeron.
La muerte de Kevin Guardia
Kevin Guardia fue encontrado con una herida de arma de fuego el 28 de noviembre de 2024, cuando cumplía tareas de sereno en la vivienda de Camejo. En el lugar también se encontraba un niño de 12 años.
De acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, el joven manipulaba un arma cuando se produjo un disparo que impactó en su cabeza. El primer informe médico indicó que presentaba una lesión en la región parietotemporal derecha y pérdida de masa encefálica.
Guardia recibió asistencia respiratoria mecánica, pero posteriormente falleció. A partir del episodio, la investigación buscó establecer cómo había accedido al arma y avanzó sobre la situación de las demás armas encontradas.
El proceso contra Camejo quedó limitado a los delitos vinculados con el presunto suministro de la pistola y la tenencia del rifle. El juicio buscará determinar su responsabilidad penal por esas conductas cuando se desarrollen las audiencias previstas para octubre.