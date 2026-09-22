Un hombre ingresó a robar a la casa de un policía en Paraná y terminó baleado por el propietario

Un hombre de 25 años resultó herido de varios disparos durante la madrugada de este martes luego de ingresar a una vivienda de calle José Rodó, en Paraná, donde descansaban un funcionario policial y su esposa. De acuerdo con la información brindada a Elonce, el joven tenía un cuchillo y habría entrado con intenciones de robo.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.50 y comenzó cuando la mujer escuchó ruidos dentro de la propiedad. “La esposa se percató de que había una persona desconocida en el interior, con aparentes intenciones de sustraer elementos, y alertó a su marido”, explicó a Elonce el jefe Departamental Paraná, Hernán Góngora.

A partir de ese momento se produjo un encuentro entre el propietario y el intruso en el sector del garaje, donde se efectuaron disparos. “Se generó un enfrentamiento y esta persona resultó con heridas de arma de fuego”, indicó Góngora, quien confirmó que tanto el funcionario como su esposa resultaron ilesos.

El joven fue operado tras recibir varios disparos

El hombre herido fue trasladado al hospital y llegó consciente, según confirmó el jefe policial durante la entrevista. “Le estaban realizando una cirugía para determinar si los disparos habían comprometido algún órgano”, precisó sobre el estado de salud que presentaba durante las primeras horas de la mañana.

Góngora señaló que algunas de las heridas estaban localizadas en la zona abdominal y que también se había constatado una lesión en una de las piernas. Hasta el momento de la entrevista, el joven no se encontraba en riesgo de vida y permanecía bajo atención médica.

Dentro de la vivienda de Paraná se halló además un cuchillo que habría tenido consigo el hombre al momento del episodio. También quedó bajo resguardo el arma de fuego vinculada con los disparos, mientras se realizan las medidas necesarias para establecer la secuencia completa de lo ocurrido.

Las pericias buscarán reconstruir qué ocurrió dentro de la casa

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es cómo se produjeron los disparos y qué arma fue utilizada. Consultado sobre si el funcionario había empleado su arma reglamentaria, Góngora aclaró que “esa situación se determinará a partir del relevamiento y las pericias realizadas en el lugar”.

Por disposición del fiscal Laureano Dato, se dio intervención a los especialistas encargados del análisis de la escena. “Se realizará una evaluación planimétrica para establecer cómo ocurrió el episodio”, explicó el jefe Departamental al referirse a las tareas previstas dentro de la propiedad.

Ingresó a robar a la casa de un policía y terminó baleado

También se relevarán cámaras de seguridad de la vivienda y de inmuebles cercanos con el objetivo de determinar cómo llegó e ingresó el joven al domicilio. “Se van a revisar las cámaras que pueda haber en el lugar y en los alrededores para reconstruir por dónde entró esta persona”, adelantó Góngora.

Había salido recientemente de prisión

El hombre de 25 años registra numerosos antecedentes por distintos hechos, según informó el jefe Departamental. Góngora indicó que había recuperado la libertad entre dos y tres meses atrás luego de una conmutación de pena.

“Es una persona con más de 20 antecedentes por distintos hechos”, señaló durante el diálogo con Elonce. Esa información quedó incorporada como antecedente, aunque la investigación actual se concentra en establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda durante la madrugada.

La causa continuará con el análisis del arma de fuego, el cuchillo y los registros que puedan obtenerse de cámaras de seguridad. Las actuaciones deberán determinar cómo ingresó el joven a la vivienda de Paraná, qué sucedió cuando se encontró con el propietario y en qué circunstancias se produjeron los disparos.