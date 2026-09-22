Equinoccio de primavera: hoy comienza oficialmente la nueva estación en Argentina

El equinoccio de primavera se producirá este martes 22 de septiembre y marcará oficialmente el comienzo de la nueva estación en Argentina y el resto del hemisferio sur. Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el fenómeno astronómico tendrá lugar a las 21.05.

De esta manera, la primavera astronómica de 2026 comenzará un día después de la fecha que tradicionalmente se asocia con el cambio de estación en Argentina. Aunque el 21 de septiembre se celebra popularmente el Día de la Primavera, el inicio astronómico puede variar de un año a otro.

Esa diferencia responde a que las estaciones están determinadas por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y no por una fecha fija del calendario. El momento preciso depende de la duración del año trópico y de cómo se ajusta al calendario gregoriano utilizado habitualmente.

Por qué la primavera comienza el 22 de septiembre

El año trópico, es decir, el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos del Sol por un mismo punto relacionado con las estaciones, dura aproximadamente 365,2422 días. Esa duración no coincide exactamente con los 365 días de un año común y explica las variaciones que se producen en las fechas de equinoccios y solsticios.

Por ese motivo, el equinoccio de primavera no ocurre necesariamente cada 21 de septiembre. En 2026, el cálculo astronómico ubica el cambio de estación durante la noche de este martes 22, exactamente a las 21.05 en Argentina.

En ese momento comenzará la primavera en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte sucederá el fenómeno inverso y comenzará el otoño. A partir de esta etapa, en territorio argentino las horas de luz irán aumentando progresivamente hasta aproximarse al solsticio de verano.

Qué es un equinoccio

La palabra equinoccio proviene del latín y puede traducirse como “noche igual”. El fenómeno ocurre cuando el Sol se encuentra sobre el plano del Ecuador terrestre y sus rayos inciden de manera prácticamente perpendicular sobre esa región del planeta.

Durante esas jornadas, el día y la noche presentan una duración aproximadamente similar en gran parte del mundo. Sin embargo, no se trata necesariamente de 12 horas exactas de luz y 12 de oscuridad en todos los puntos de la Tierra, debido a factores como la refracción atmosférica y la manera en que se define la salida y puesta del Sol.

La inclinación del eje terrestre, cercana a los 23,5 grados, es la responsable de que la cantidad de luz solar recibida por cada hemisferio cambie durante el año. El equinoccio de primavera representa uno de los momentos en los que esa distribución de iluminación resulta más equilibrada entre ambos hemisferios.

Un fenómeno que ocurre dos veces al año

Los equinoccios se producen dos veces por año, generalmente durante marzo y septiembre. En Argentina, el primero marca el comienzo astronómico del otoño, mientras que el segundo establece el inicio de la primavera.

Después del fenómeno de este martes, los días comenzarán a hacerse cada vez más largos y las noches más cortas en el hemisferio sur. Ese proceso continuará hasta el solsticio de diciembre, cuando se produzca el día con mayor cantidad de horas de luz del año.

Así, aunque las celebraciones por la primavera suelen concentrarse tradicionalmente cada 21 de septiembre, el comienzo astronómico de 2026 tendrá lugar este martes 22. El equinoccio de primavera ocurrirá a las 21.05 y dará inicio oficialmente a una nueva estación en Argentina.