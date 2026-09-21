Monotributistas en alerta por los cambios en discapacidad previstos en el Presupuesto 2027

La titular de Monotributistas Asociados República Argentina (MARA), Noelia Villafañe, manifestó su preocupación por los cambios en materia de discapacidad contemplados inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Según explicó, las modificaciones podrían afectar la cobertura de terapias y tratamientos esenciales.

En diálogo con Elonce, Villafañe señaló que uno de los puntos cuestionados establecía que las familias debían negociar directamente con cada prestador las terapias de sus hijos, en lugar de contar con la cobertura del Fondo Solidario de Redistribución.

“Si esto avanzaba, muchas familias iban a terminar recurriendo al sistema público de salud, que actualmente está colapsado”, sostuvo. Para la dirigente, la medida podía profundizar la situación de emergencia que atraviesan las personas con discapacidad.

El planteo ante los diputados

Ante este escenario, MARA se comunicó con representantes de diferentes bloques de la Cámara de Diputados para advertir sobre las posibles consecuencias de la iniciativa.

Noelia Villafañe.

Villafañe indicó que, después de esos planteos, el Gobierno habría decidido retirar esa modificación del proyecto de Presupuesto y trabajar en una propuesta legislativa alternativa.

“Ahora dicen que presentarán una medida superadora y que no quieren continuar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Nosotros permaneceremos atentos porque otras propuestas presentadas de esa manera finalmente no fueron superadoras”, afirmó.

La titular de la asociación remarcó que las terapias, la medicación y los tratamientos resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y favorecer su autonomía.

Reclaman una actualización de los aportes

Otro de los puntos señalados está relacionado con la actualización del nomenclador y con los recursos destinados al Fondo Solidario de Redistribución, integrado mediante aportes provenientes de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Según explicó Villafañe, los aportes realizados por los monotributistas se actualizan semestralmente, mientras que los costos de las prestaciones aumentan con mayor frecuencia.

“Creemos que por ese lado puede surgir alguna modificación. Es algo que se puede conversar, pero no se puede dejar en una situación de vulnerabilidad extrema a miles de familias que hoy no saben qué sucederá con los tratamientos de sus hijos”, expresó.

Dificultades para conseguir cobertura

Villafañe aseguró que el acceso a las prestaciones ya presenta serios inconvenientes. Definió la situación actual como “tierra de nadie” y explicó que los afiliados deben insistir constantemente para que las obras sociales autoricen los servicios.

“Incluso cuando conseguimos la prestación, muchas veces resulta difícil que sea de calidad. Debemos recurrir a reclamos administrativos, cartas documento o acciones de amparo en materia de salud”, detalló.

También sostuvo que, desde la desregulación del sistema, algunas obras sociales intentan evitar la incorporación o permanencia de personas que requieren tratamientos costosos y utilizan frecuentemente sus servicios.

Monotributistas en alerta por los cambios de discapacidad

Frente a estas dificultades, recordó que los monotributistas tienen derecho a recibir una cobertura adecuada. “Hay personas que bajan los brazos porque no consiguen la prestación, pero existen herramientas para reclamar. Desde MARA trabajamos para que nuestros asociados obtengan la cobertura que les corresponde”, señaló.

Dos frentes de preocupación

La dirigente reconoció que desconocían los motivos de la renuncia de Alejandro Vilches como secretario nacional de Discapacidad, aunque estaban al tanto de que podían producirse cambios dentro del área.

Además de seguir las modificaciones vinculadas con discapacidad, la asociación impulsa una reforma de la Carta Orgánica, considerada por la entidad como una herramienta necesaria para facilitar el acceso de los monotributistas al financiamiento.

“Tenemos que estar trabajando en ambos frentes porque, de lo contrario, el monotributista siempre termina perjudicado”, concluyó Villafañe.