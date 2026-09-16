El Gobierno busca eliminar los aumentos automáticos de la AUH y asignaciones familiares que llegan a 4,2 millones de niños

El Gobierno busca eliminar los aumentos automáticos de la AUH y asignaciones familiares a través del proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. La iniciativa propone derogar disposiciones de la Ley 27.160 que garantizan la movilidad de estas prestaciones y no incorpora una fórmula alternativa para reemplazar el mecanismo vigente.

La modificación está incluida en el artículo 17 del proyecto y alcanza a los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. El punto central es el primero, que establece la movilidad de las prestaciones contempladas en el régimen de asignaciones familiares, con excepción de la asignación por maternidad.

De aprobarse el Presupuesto con esa redacción, los beneficios seguirían existiendo, pero sus incrementos dejarían de estar garantizados por el actual mecanismo automático. Esto no significa que la AUH vaya a ser eliminada, reducida o congelada: el Ejecutivo conservaría facultades para establecer aumentos, aunque sin la obligación de trasladar automáticamente la movilidad vigente.

Qué cambiaría para la AUH y las asignaciones

Actualmente, la movilidad se aplica tanto sobre los montos de las prestaciones como sobre los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quiénes pueden acceder a ellas. Desde la reforma previsional dispuesta en 2024, la actualización es mensual y sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el Indec.

El régimen alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y prestaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras.

La Ley 27.160 fue sancionada en 2015 y comenzó a aplicarse en 2016. Originalmente estableció actualizaciones periódicas vinculadas con la movilidad previsional. Con las sucesivas modificaciones del régimen jubilatorio, el mecanismo terminó adoptando el ajuste mensual por inflación que rige actualmente.

No hay una fórmula alternativa

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el Presupuesto 2027 no establece un mecanismo que sustituya al actual. Tampoco determina una periodicidad mínima para los incrementos ni otro índice obligatorio para establecer cuánto y cuándo deberían actualizarse las asignaciones.

Por ese motivo, si el artículo 17 fuera aprobado sin modificaciones, las futuras actualizaciones quedarían sujetas a las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo. La derogación también alcanzaría a disposiciones relacionadas con la determinación de los índices por parte de la Anses y con la primera aplicación del sistema en 2016.

El cambio, sin embargo, todavía no está vigente. Se encuentra dentro del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo y deberá atravesar el debate parlamentario. Hasta que eventualmente sea aprobado, la AUH y las asignaciones familiares mantienen su actual esquema de movilidad.

Cuántos beneficiarios alcanza la AUH

El proyecto presupuestario proyecta para 2027 unos 4.143.930 beneficiarios de la AUH, apenas 10.520 más que los estimados para 2026. Además, contempla 90.724 beneficiarios de la Asignación por Embarazo y 3.321.397 pagos correspondientes a la ayuda escolar asociada a la asignación universal.

Para el subprograma de Asignación Universal para Protección Social, que incluye la AUH, la AUE y la ayuda escolar correspondiente a esos beneficiarios, el proyecto contempla $9,18 billones durante 2027.

En tanto, para el conjunto de las asignaciones familiares se proyectaron $14,35 billones, frente a los $11,68 billones estimados para 2026. Esto supone un crecimiento nominal del 22,9%, aunque el monto global no permite determinar qué incremento recibiría cada prestación si se elimina la fórmula automática.

Cómo se distribuiría el presupuesto

Dentro del gasto previsto para las asignaciones, el proyecto contempla además $3,69 billones destinados a prestaciones para trabajadores activos y $1,30 billones para las correspondientes a jubilados y pensionados.

A su vez, se presupuestaron otros $185.502 millones para asignaciones destinadas al sector público nacional. El crédito total contempla, por lo tanto, diferentes subsistemas y no corresponde exclusivamente a la AUH.

El Gobierno destacó en la presentación del Presupuesto que la Asignación Universal por Hijo y la AUE habían alcanzado en agosto los $150.848 mensuales. Según los cálculos oficiales, la prestación registró una mejora real del 109,8% respecto de diciembre de 2023 y alcanzó a más de 4,2 millones de niños.

El Gobierno destacó la recuperación de la AUH

En los fundamentos que acompañaron al proyecto, el Ejecutivo presentó la recuperación del poder adquisitivo de la AUH como uno de los principales componentes de su política social y vinculó parte del crecimiento del gasto de seguridad social con el sistema de movilidad.

También señaló que la Prestación Alimentar llegó a $72.250 para hogares con un hijo, $113.299 para familias con dos y $149.425 para aquellas con tres o más. De acuerdo con la estimación oficial, la combinación de las transferencias permitió cubrir más del 95% de las necesidades alimentarias básicas consideradas en su cálculo.

Ese planteo convive ahora con la propuesta para retirar de la legislación la obligación de aplicar automáticamente la movilidad a las asignaciones. El cambio requerirá aprobación legislativa y será uno de los puntos del proyecto presupuestario que deberá analizar el Congreso.

Un cambio que ya había sido impulsado

No es la primera vez que el Ejecutivo intenta modificar este mecanismo. Una iniciativa similar había sido incluida en el proyecto de Presupuesto 2026, pero no prosperó durante el tratamiento parlamentario. Como consecuencia, la AUH y las asignaciones mantuvieron la actualización automática.

El Gobierno retomó ahora la propuesta mediante el artículo 17 del Presupuesto 2027. Si el Congreso mantiene esa disposición, quedaría eliminada la obligación legal de aplicar la movilidad previsional sobre las asignaciones comprendidas en la Ley 27.160, publicó La Nación.

La discusión, por lo tanto, no pasa por la continuidad de la AUH, que sigue contemplada y financiada en las proyecciones oficiales para 2027, sino por cómo se determinarán sus futuros aumentos. El proyecto propone abandonar la actualización automática vigente sin fijar en la misma norma un mecanismo obligatorio que la reemplace.