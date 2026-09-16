 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Juegos Deportivos de la Ciudad

Juegos Deportivos: san salvadoreño ganó en ajedrez y donará el premio a la facultad

Rodolfo González, oriundo de San Salvador y estudiante de la UNER a distancia, ganó invicto el torneo de ajedrez de los Juegos Deportivos de la Ciudad. Contó a Elonce que donará el premio a su facultad para impulsar la disciplina.

16 de Septiembre de 2026
Juegos Deportivos: ganó el torneo de ajedrez y donará el premio.
Juegos Deportivos: ganó el torneo de ajedrez y donará el premio. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Rodolfo González, oriundo de San Salvador y estudiante de la UNER a distancia, ganó invicto el torneo de ajedrez de los Juegos Deportivos de la Ciudad. Contó a Elonce que donará el premio a su facultad para impulsar la disciplina.

Un estudiante de la ciudad de San Salvador ganó invicto el torneo de ajedrez de los Juegos Deportivos de la Ciudad y anunció que donará el premio obtenido a su facultad. Se trata de Rodolfo González, quien participó por primera vez de la propuesta organizada por la Municipalidad de Paraná.

 

La competencia se desarrolló en el salón Mariano Moreno y reunió a ocho participantes pertenecientes a diferentes facultades y universidades. González cursa a distancia la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

 

(Elonce)
(Elonce)

 

"Fue un torneo muy lindo. Me enteré hace poco y no dudé en anotarme", expresó a Elonce. González lleva más de 15 años vinculado al ajedrez, compite a nivel provincial y nacional y además enseña la disciplina en el Club Peñarol de Rosario del Tala y de manera particular en San Salvador.

 

Un premio que quedará en la facultad

 

Tras quedarse con el primer puesto de manera invicta, González anticipó que no podrá concurrir personalmente a recibir el reconocimiento y serán compañeros de la facultad quienes lo retiren. "Voy a donar ese premio a la facultad porque nunca hubo ajedrez", explicó y destacó además los beneficios que encuentra en la práctica. "Ayuda a pensar y a tomar decisiones. Es un deporte muy lindo que no tiene edad", sostuvo.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

 

El podio se completó con estudiantes que también valoraron la posibilidad de competir y vincularse con alumnos de otras carreras. Juan Pablo, estudiante colombiano de Bioingeniería de la UNER, consiguió el segundo lugar, mientras que Alessandro, alumno de Administración de Empresas de la UADER, terminó tercero.

 

Los participantes destacaron que la competencia les permitió sumar experiencia en partidas formales y conocer estudiantes de otras universidades.

 

Ajedrez - Etapa universitaria de los Juegos Deportivos de la Ciudad

Temas:

Entre Ríos Estudiantes San Salvador Juegos Deportivos de la Ciudad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso