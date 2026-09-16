Cuatro hombres y una mujer fueron interceptados mientras circulaban en un Fiat Mobi. La Policía secuestró el automóvil, dinero, mercadería y teléfonos que estarían relacionados con los hechos investigados.
Cinco personas fueron aprehendidas tras robos y amenazas en tres comercios durante la noche del martes en Colón. Los sospechosos, todos oriundos de la provincia de Buenos Aires, fueron interceptados alrededor de las 22 mientras circulaban en un automóvil.
El procedimiento comenzó a partir de llamados recibidos en la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia de la Jefatura Departamental. Los denunciantes alertaron sobre una serie de hechos ocurridos en diferentes locales ubicados en el casco urbano.
Según los testimonios aportados a la Policía, varias personas ingresaron a los comercios con una actitud agresiva, amenazaron a los responsables y sustrajeron mercadería y dinero en efectivo.
El vehículo fue localizado mediante las cámaras
Los efectivos reunieron las descripciones brindadas por los damnificados y analizaron registros de cámaras de seguridad. La información permitió identificar las características del vehículo presuntamente utilizado y alertar a los móviles desplegados en la zona.
El automóvil fue localizado en la intersección de las calles San Martín y Cabo Primero Pereyra. Se trataba de un Fiat Mobi en el que circulaban cuatro hombres y una mujer.
Los ocupantes tenían 28, 31, 34 y 44 años, mientras que la mujer también tenía 28. De acuerdo con la información policial, los cinco tenían domicilio en la provincia de Buenos Aires.
La Unidad Fiscal en turno recibió los detalles del operativo y dispuso la aprehensión de las cinco personas. También ordenó la requisa del vehículo y su posterior secuestro.
Secuestraron dinero y mercadería
Durante el procedimiento, la Policía encontró dinero en efectivo, mercadería y otros elementos que podrían estar relacionados con los hechos denunciados por los comerciantes.
Los agentes también secuestraron tres teléfonos celulares, que quedaron incorporados a las actuaciones y serán analizados durante la investigación.
El Fiat Mobi quedó formalmente retenido por orden judicial. Los investigadores procuraban establecer la intervención que habría tenido cada ocupante en los tres episodios y determinar si existían otros comercios afectados.
Finalmente, los cuatro hombres y la mujer fueron trasladados a dependencias de la Jefatura Departamental Colón. Todos quedaron alojados y a disposición de la Fiscalía interviniente.