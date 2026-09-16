El programa Mayores Conectados abrió las inscripciones: qué enseñarán y cómo participar

REDACCIÓN ELONCE
Una nueva edición de Mayores Conectados comenzará el próximo martes en el MiradorTEC de Paraná. Serán cuatro encuentros gratuitos sobre herramientas digitales para adultos mayores. Las inscripciones permanecen abiertas, informaron a Elonce.
El programa Mayores Conectados tendrá una nueva edición destinada a brindar herramientas digitales a adultos mayores, con capacitaciones sobre homebanking, recibos digitales, trámites online y prevención de estafas virtuales. La propuesta comenzará el próximo martes en el MiradorTEC de Paraná.
Nicolás Marotte, director de Programas Locales de la Secretaría de Modernización de Entre Ríos, explicó a Elonce que serán cuatro encuentros consecutivos, todos los martes de 10 a 12 horas. La iniciativa se desarrolla conjuntamente con el Banco Entre Ríos y la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial.
"El objetivo principal es acercar la tecnología y que los adultos mayores se animen a interactuar con ella", explicó Marotte. La capacitación es libre y gratuita y cada participante recibirá un libro con los contenidos desarrollados para poder consultar posteriormente los temas abordados. Uno de los encuentros estará especialmente dedicado a la prevención de estafas virtuales, con participación de personal policial especializado en delitos económicos.
Más de 3.000 personas ya fueron capacitadas
Mayores Conectados comenzó hace tres años y actualmente se desarrolla en Paraná y otras 32 localidades entrerrianas. Según informó el funcionario, más de 3.000 adultos mayores ya participaron de las capacitaciones.
Para este año, el objetivo es alcanzar entre 3.500 y 4.000 participantes. "Hemos ampliado la capacidad de cupos y la cantidad de fechas", indicó Marotte sobre la continuidad del programa.
Cómo inscribirse en Mayores Conectados
Las personas interesadas pueden anotarse presencialmente en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos o mediante las vías de comunicación oficiales de la Secretaría de Modernización.
Además, quienes no hayan realizado la inscripción previamente podrán acercarse directamente al MiradorTEC el próximo martes a las 10 horas. Las aulas cuentan con capacidad para alrededor de 50 participantes.
"Si alguien se quedó afuera y quiere sumarse, siempre va a ser bien recibido", aseguró Marotte. La propuesta busca facilitar el desenvolvimiento de los adultos mayores frente a servicios y trámites que incorporaron herramientas digitales.