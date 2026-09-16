Un concordiense se consagró campeón argentino de motociclismo y ahora va por Italia

Juan José Coduri se consagró campeón argentino de motociclismo al conquistar el título 2026 de la categoría 125cc Graduados del Certamen Argentino de Motociclismo (CAM). El piloto concordiense aseguró la corona en la última fecha disputada en Cañada Rosquín, Santa Fe, y alcanzó el sexto campeonato de su trayectoria.

Según informó Ahora, la definición se produjo en el Circuito Coqui Don del MotoKart Rosquinense, escenario de la décima y última jornada del calendario. La competencia entregó puntaje y medio y Coduri llegó con la necesidad de revertir la ventaja que mantenía Maximiliano Varas, principal candidato al campeonato.

El entrerriano respondió en los momentos decisivos: consiguió la pole position, se impuso en la serie única y terminó segundo en la final. La suma de resultados le permitió quedarse con el campeonato y celebrar su cuarta corona dentro de los 125cc Graduados.

(@juan_coduri)

Seis títulos y 56 victorias en el CAM

Con este resultado, Coduri llegó a seis campeonatos dentro del Certamen Argentino de Motociclismo y continuó escalando entre los pilotos más laureados de la competencia. En el historial quedó detrás de Matías Lorenzato, con 11 títulos; Maximiliano Varas, con 10; Carlos Delgado y Fernando Bua, con nueve; y Matías Frey, con siete.

Su trayectoria también se destacó por la cantidad de carreras ganadas. Identificado en las estadísticas del certamen como Concordia/Gálvez, el motociclista acumuló 56 victorias y quedó sexto en el historial general de triunfos.

El nuevo campeonato llegó, además, en un momento especial para el entrerriano, quien durante los últimos meses trabajó para concretar uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva: competir en Europa.

Del título argentino al desafío en Italia

Coduri impulsó una campaña para conseguir sponsors y reunir los recursos necesarios para afrontar su participación en el Campeonato Italiano de Flat Track. También organizó actividades para recaudar fondos destinados al viaje, alojamiento, traslados y alquiler de la motocicleta.

El próximo objetivo será el 26 y 27 de septiembre en Terenzano, Italia, donde participará de una doble fecha del certamen italiano. Allí correrá para el Team Donelli’s Garage sobre una TM 450cc.

La experiencia europea llegará apenas días después de conquistar su sexta corona argentina y será la antesala de otro acontecimiento relevante para la especialidad. El 24 y 25 de octubre, Totoras, Santa Fe, recibirá una fecha del Mundial de Flat Track, competencia que volverá a colocar al motociclismo internacional en suelo argentino.