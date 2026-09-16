 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fútbol

Platense le ganó a Fluminense pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Copa Libertadores

El Calamar se impuso 2-1 en Vicente López y llegó a igualar transitoriamente la serie, pero el gol de Agustín Canobbio terminó inclinando la clasificación para el conjunto brasileño, que avanzó a semifinales por un global de 3-2.

16 de Septiembre de 2026
Platense no pudo clasificar.
Platense no pudo clasificar.

El Calamar se impuso 2-1 en Vicente López y llegó a igualar transitoriamente la serie, pero el gol de Agustín Canobbio terminó inclinando la clasificación para el conjunto brasileño, que avanzó a semifinales por un global de 3-2.

Platense quedó eliminado este martes de la Copa Libertadores 2026 pese a vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Ciudad de Vicente López. El equipo dirigido por Martín Palermo realizó un gran primer tiempo, pero no pudo revertir completamente el 2-0 sufrido en Brasil y se despidió en cuartos de final con un global de 3-2.

 

El Calamar necesitaba ganar por dos goles para igualar la serie y salió decidido a buscar la remontada. Después de una primera aproximación de Paulo Ganso para la visita, Ignacio Vázquez estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que Fábio logró despejar sobre la línea.

 

 

La presión del local tuvo premio a los 30 minutos. Guido Mainero combinó con Bautista Merlini y definió desde el área; la pelota se desvió antes de ingresar junto al poste izquierdo para establecer el 1-0 y encender la ilusión en Vicente López.

 

Platense llegó a igualar la serie

 

El mejor momento de Platense llegó antes del descanso. En el segundo minuto de descuento, Mainero envió un centro hacia el segundo palo y Bruno Sepúlveda conectó un potente cabezazo que se metió en el ángulo para el 2-0.

 

Ese resultado igualaba 2-2 el marcador global y llevaba momentáneamente la definición a los penales. El conjunto de Palermo había conseguido neutralizar la ventaja que Fluminense había construido en el partido de ida.

 

 

Sin embargo, la serie volvió a inclinarse para los brasileños a los 15 minutos del complemento. Agustín Canobbio recibió por izquierda, enganchó ante Vázquez y definió con un remate bajo al segundo palo para descontar y dejar el global 3-2.

 

El gol que cambió la clasificación

 

A partir del 2-1, Platense volvió a necesitar dos goles para conseguir el pase directo a semifinales. Fluminense encontró más espacios y estuvo cerca de aumentar la diferencia en algunas transiciones encabezadas por Hulk y Canobbio.

 

El delantero brasileño tuvo una oportunidad clara a los 28 minutos después de eludir a Mateo Mendía, aunque intentó definir por encima de Juan Pablo Cozzani y el arquero consiguió evitar el empate.

 

Pocos minutos después, Canobbio volvió a generar peligro con un centro bajo que encontró a Hulk dentro del área. El atacante remató por encima del travesaño cuando estaba en una buena posición para convertir.

 

Una despedida histórica de la Libertadores

 

Platense tuvo una de sus últimas grandes oportunidades a los 36 minutos. Vázquez ganó nuevamente de cabeza y Fábio realizó una atajada decisiva sobre la línea; en el rebote, Mendía remató contra el cuerpo del arquero brasileño.

El Calamar mantuvo la búsqueda hasta el cierre, pero no consiguió los goles que necesitaba para completar la remontada. El triunfo 2-1 terminó siendo insuficiente frente al 2-0 que Fluminense había conseguido en el encuentro de ida.

 

La eliminación puso fin a una campaña histórica para Platense, que alcanzó los cuartos de final en su primera participación internacional. Fluminense, en tanto, avanzó a semifinales y aguardará al ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito.

Temas:

Platense Copa Libertadores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso