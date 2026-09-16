Platense le ganó a Fluminense pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Platense quedó eliminado este martes de la Copa Libertadores 2026 pese a vencer 2-1 a Fluminense en el estadio Ciudad de Vicente López. El equipo dirigido por Martín Palermo realizó un gran primer tiempo, pero no pudo revertir completamente el 2-0 sufrido en Brasil y se despidió en cuartos de final con un global de 3-2.

El Calamar necesitaba ganar por dos goles para igualar la serie y salió decidido a buscar la remontada. Después de una primera aproximación de Paulo Ganso para la visita, Ignacio Vázquez estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que Fábio logró despejar sobre la línea.

La presión del local tuvo premio a los 30 minutos. Guido Mainero combinó con Bautista Merlini y definió desde el área; la pelota se desvió antes de ingresar junto al poste izquierdo para establecer el 1-0 y encender la ilusión en Vicente López.

Platense llegó a igualar la serie

El mejor momento de Platense llegó antes del descanso. En el segundo minuto de descuento, Mainero envió un centro hacia el segundo palo y Bruno Sepúlveda conectó un potente cabezazo que se metió en el ángulo para el 2-0.

Ese resultado igualaba 2-2 el marcador global y llevaba momentáneamente la definición a los penales. El conjunto de Palermo había conseguido neutralizar la ventaja que Fluminense había construido en el partido de ida.

Sin embargo, la serie volvió a inclinarse para los brasileños a los 15 minutos del complemento. Agustín Canobbio recibió por izquierda, enganchó ante Vázquez y definió con un remate bajo al segundo palo para descontar y dejar el global 3-2.

El gol que cambió la clasificación

A partir del 2-1, Platense volvió a necesitar dos goles para conseguir el pase directo a semifinales. Fluminense encontró más espacios y estuvo cerca de aumentar la diferencia en algunas transiciones encabezadas por Hulk y Canobbio.

El delantero brasileño tuvo una oportunidad clara a los 28 minutos después de eludir a Mateo Mendía, aunque intentó definir por encima de Juan Pablo Cozzani y el arquero consiguió evitar el empate.

Pocos minutos después, Canobbio volvió a generar peligro con un centro bajo que encontró a Hulk dentro del área. El atacante remató por encima del travesaño cuando estaba en una buena posición para convertir.

Una despedida histórica de la Libertadores

Platense tuvo una de sus últimas grandes oportunidades a los 36 minutos. Vázquez ganó nuevamente de cabeza y Fábio realizó una atajada decisiva sobre la línea; en el rebote, Mendía remató contra el cuerpo del arquero brasileño.

El Calamar mantuvo la búsqueda hasta el cierre, pero no consiguió los goles que necesitaba para completar la remontada. El triunfo 2-1 terminó siendo insuficiente frente al 2-0 que Fluminense había conseguido en el encuentro de ida.

La eliminación puso fin a una campaña histórica para Platense, que alcanzó los cuartos de final en su primera participación internacional. Fluminense, en tanto, avanzó a semifinales y aguardará al ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito.