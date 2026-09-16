Nuevos incendios en las islas entrerrianas: el humo afecta la ruta Rosario-Victoria

Los incendios en las islas entrerrianas volvieron a observarse frente a Rosario y hacia el cordón industrial. Una importante columna de humo alcanzó sectores de la ruta Rosario-Victoria y redujo la visibilidad. Detectaron alrededor de diez focos de calor.
Los incendios en las islas entrerrianas volvieron a generar preocupación este martes por la presencia de nuevos focos en diferentes sectores del humedal del río Paraná. Las llamas fueron visibles desde Rosario y localidades del cordón industrial santafesino, mientras que el humo comenzó a desplazarse sobre sectores de la ruta nacional 174, que conecta Rosario con Victoria.
Uno de los puntos más comprometidos se ubicó a la altura del kilómetro 22 del enlace vial. Debido a la rotación del viento, una importante columna de humo avanzó sobre la traza y provocó una reducción de la visibilidad, con el consecuente riesgo para los conductores que transitaban por el corredor.
Las imágenes registradas desde distintos sectores mostraron extensas columnas de humo elevándose desde las islas. Además, según la información difundida por Rosario3, el mapa satelital de la NASA permitía identificar alrededor de una decena de focos de calor distribuidos en el humedal.
El humo alcanzó la conexión Rosario-Victoria
La situación adquirió especial relevancia por el desplazamiento del humo hacia la ruta nacional 174. Las condiciones del viento determinaron que, por momentos, la columna alcanzara la calzada y dificultara la visibilidad.
Los focos también fueron observados hacia el norte del cordón industrial, a la altura de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán. Hasta este martes al anochecer, sin embargo, no se habían registrado reportes de olor a humo en la ciudad de Rosario.
El escenario se produjo después de varios días sin precipitaciones significativas en la región. La sequedad acumulada en la vegetación constituye un factor que puede favorecer el avance de las llamas, especialmente ante la presencia de viento.
Ya se habían registrado quemas en el humedal
Los incendios de este martes no fueron los primeros detectados durante septiembre. En jornadas anteriores ya se habían observado quemas en diferentes sectores de las islas ubicadas frente a Rosario y localidades del cordón industrial.
Las quemas suelen registrarse en esta época del año vinculadas, entre otras prácticas, a la renovación de pasturas en campos ubicados en la zona de islas. No obstante, con la información disponible hasta el momento no se había determinado el origen concreto de los nuevos focos.
La preocupación también estuvo centrada en las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. La ausencia de precipitaciones importantes podría prolongar el escenario de sequedad y dificultar una reducción natural del riesgo de propagación.
Qué se espera para los próximos días
De acuerdo con las previsiones consignadas, al menos hasta el domingo predominarían vientos provenientes del este, noreste y norte, acompañados por un progresivo ascenso de las temperaturas.
La dirección del viento será determinante para establecer hacia qué sectores se desplazará el humo generado por los incendios. En la conexión Rosario-Victoria, la situación puede cambiar rápidamente de acuerdo con la intensidad y orientación de las ráfagas, señaló Rosario 3.
Para los próximos días tampoco se anticipaban precipitaciones significativas, por lo que persistirían las condiciones secas en el humedal. Ante este panorama, la evolución de los focos y del viento será clave, especialmente por la posible afectación de la visibilidad sobre el corredor que comunica Entre Ríos y Santa Fe.