Argentina debutó con dos triunfos en el sóftbol femenino de los Juegos Sudamericanos

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Argentina de sóftbol femenino tuvo un estreno ideal en los Juegos Sudamericanos 2026. En Paraná, el combinado nacional venció 8-0 a Bolivia y posteriormente se impuso 6-1 frente a Colombia.
La Selección Argentina de sóftbol femenino comenzó con dos victorias su participación en los Juegos Sudamericanos 2026. El conjunto nacional tuvo este martes una jornada perfecta en el estadio Nafaldo Cargnel de Paraná, donde derrotó a Bolivia y Colombia.
En su primera presentación, Argentina mostró una amplia superioridad frente al seleccionado boliviano y consiguió una contundente victoria por 8-0, resultado que le permitió iniciar de la mejor manera su camino en la competencia.
Más tarde llegó el segundo compromiso de la jornada. Esta vez, el rival fue Colombia y el combinado albiceleste volvió a quedarse con el triunfo, al imponerse por 6-1.
Jornada perfecta para Argentina
De esta manera, la Selección cerró su primera jornada con dos partidos disputados y dos victorias, además de un balance de 14 carreras anotadas y apenas una recibida.
El estadio Nafaldo Cargnel fue escenario de ambos encuentros y recibió la actividad del sóftbol femenino en el marco de los Juegos Sudamericanos 2026, que tienen a Paraná entre sus sedes.
Con los triunfos frente a Bolivia y Colombia, Argentina completó un comienzo favorable en el certamen y continuará afrontando sus próximos compromisos con el objetivo de avanzar en la competencia.