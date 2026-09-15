Rescataron a una persona que quedó con una mano atrapada en una sobadora

Rescataron a una persona con la mano atrapada en una sobadora.

Una persona debió ser rescatada luego de quedar con una de sus manos atrapada en una sobadora en el barrio San Pedro de San Benito. Bomberos Voluntarios de Paraná acudieron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para liberarla, tras lo cual fue trasladada a un hospital.

El operativo comenzó a partir de un pedido de asistencia recibido por el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná. Una unidad se dirigió hasta el lugar y, al arribar, los efectivos constataron que la mano de la persona permanecía atrapada en la máquina.

Ante la situación, iniciaron inmediatamente las tareas para concretar la liberación, extremando las precauciones para evitar mayores lesiones. En el procedimiento participaron Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores, efectivos policiales y vecinos.

Lograron liberar la mano

Luego de un importante trabajo conjunto, los rescatistas consiguieron liberar la mano que había quedado atrapada en la sobadora.

Una vez finalizadas las maniobras, la persona recibió las primeras atenciones por parte de los Bomberos Voluntarios de Paraná. Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 concretó su traslado hacia un hospital para que recibiera atención médica.

Durante el operativo también intervino personal del Cuerpo Único y Permanente de Tránsito de la Municipalidad de Paraná, que llevó adelante cortes y tareas de ordenamiento vehicular, según información de Javier Aragón.