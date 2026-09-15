Una adolescente perdió piezas dentales tras agresión en partido de fútbol femenino

Denunciaron una agresión en un partido de fútbol femenino disputado en Concepción del Uruguay. Una jugadora de 17 años cayó de frente y sufrió daños en la boca y piezas dentales. Su familia pidió que la Liga analice lo sucedido.
Denunciaron una agresión en un partido de fútbol femenino en el que una jugadora sufrió lesiones dentales. El episodio ocurrió el domingo 13 de septiembre, durante el encuentro que Parque Sur y Atlético Uruguay disputaron en la cancha del Club Lanús, en Concepción del Uruguay.
La futbolista lesionada tiene 17 años e integra el plantel de Parque Sur. Según relató un familiar, la jugada se produjo cuando su equipo se imponía por 5 a 0.
De acuerdo con esa versión a la que accedió La Pirámide, la adolescente disputó una pelota con una rival y habría llegado primero al balón. En ese momento, la otra jugadora presuntamente la sujetó desde atrás de ambos brazos y provocó que cayera de frente contra el suelo.
Las lesiones que sufrió la futbolista
Como consecuencia del impacto, la joven sufrió heridas en la boca y daños en varias piezas dentales. Tras recibir asistencia médica, fue trasladada a un consultorio odontológico particular.
El familiar explicó que una de las piezas tuvo que ser extraída porque estaba partida. Además, la adolescente deberá someterse a un tratamiento que podría incluir la colocación de un implante.
La atención odontológica integral no pudo comenzar inmediatamente debido a la inflamación y las lesiones que presentaba en el interior de la boca.
La familia también cuestionó que el encuentro habría continuado pese a la gravedad de la situación. Según el mismo testimonio, otras jugadoras de Parque Sur habrían sufrido golpes durante el partido.
El reclamo ante la Liga
En las horas posteriores, futbolistas de otros equipos se comunicaron con la adolescente para expresarle su solidaridad y preocupación por lo sucedido.
La familia solicitó que el episodio tomara estado público y que la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay revisara las circunstancias de la jugada.
“Necesitamos que se sepa lo que está sucediendo y que la Liga después tome cartas en el asunto”, expresó el familiar.
El planteo apuntó a que las autoridades deportivas analicen lo ocurrido y determinen si corresponde aplicar alguna medida o sanción disciplinaria.