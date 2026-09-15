Duplicaron a $40 millones la recompensa para encontrar a Lian Flores

Duplicaron a $40 millones la recompensa para encontrar a Lian, el niño cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año y medio. El Gobierno de Córdoba también difundió una imagen elaborada con inteligencia artificial que proyecta cómo podría verse en la actualidad.

Lian Gael Flores Soraire desapareció el 22 de febrero de 2025 del predio rural donde vivía con su familia, en las afueras de Ballesteros Sud, departamento Unión. En ese momento tenía 3 años.

La nueva medida fue anunciada el 14 de septiembre, mientras la investigación continuaba abierta sin una hipótesis confirmada sobre lo ocurrido. La Provincia elevó el monto destinado a quienes aporten información “certera y verificable” que permita localizarlo.

Lian Gael Flores Soraire.-

Cómo aportar información

Quienes tengan datos sobre Lian pueden comunicarse con la línea 134 del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

La información también puede presentarse ante cualquier dependencia policial o judicial, en la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 1 de Bell Ville o mediante el formulario de denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las autoridades garantizaron la confidencialidad y el resguardo de la identidad de las personas que aporten datos.

La recompensa se sumó a las medidas implementadas desde el comienzo de la investigación, entre ellas la activación de la Alerta Sofía, los rastrillajes y la intervención conjunta de las justicias provincial y federal.

Una imagen proyectada con inteligencia artificial

La nueva campaña de difusión incorporó un retrato elaborado por gabinetes de la Policía Judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La imagen fue construida a partir de fotografías reales del niño y mediante herramientas de inteligencia artificial. Su objetivo fue representar cómo podrían haber cambiado sus rasgos debido al paso del tiempo.

El retrato no constituye una reproducción exacta de su apariencia actual, sino una proyección destinada a facilitar una eventual identificación.

La imagen será distribuida mediante diferentes canales y estará colocada en patrulleros de la Policía de Córdoba para ampliar su alcance.

La desaparición de Lian

Lian desapareció durante la siesta del 22 de febrero de 2025. Según la reconstrucción del caso, sus padres dormían y, cuando despertaron, advirtieron que el niño no se encontraba en el predio.

En el lugar funcionaban cuatro cortaderos de ladrillos y el terreno estaba rodeado por campos sembrados. La familia comenzó a buscarlo y, horas después, se desplegó un amplio operativo.

Cientos de policías, bomberos y grupos especiales participaron de rastrillajes en el predio y en los sectores cercanos. Las tareas se prolongaron durante meses, pero no permitieron determinar qué ocurrió.

Hasta el momento, ninguna de las líneas investigativas logró establecer con certeza si Lian se alejó del lugar por sus propios medios o si intervino otra persona.

La familia mantiene la confianza

Los padres del niño participan como querellantes en la causa y son representados por el abogado Carlos Nayi. El letrado aseguró que la familia mantiene su confianza en el trabajo judicial y espera que las nuevas medidas permitan alcanzar avances.

En diciembre de 2025, los padres se reunieron con quien entonces se desempeñaba como fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Durante ese encuentro recibieron información sobre las diligencias que podían ser comunicadas, debido a que parte del expediente permanecía bajo reserva.

Desde el entorno familiar señalaron que el contacto con el Ministerio Público Fiscal continuó de manera permanente.

“A más de un año y medio de la desaparición, la investigación continúa abierta, pero notamos una actividad ininterrumpida de las justicias provincial y federal, aunque aún no haya una hipótesis cerrada sobre el destino del niño”, expresaron.