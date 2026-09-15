Organizan un conversatorio sobre adopción y los derechos de niños y adolescentes en Paraná

El conversatorio sobre adopción y derechos de niños y adolescentes se realizará el martes 22 de septiembre, a las 17 horas, en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171. La propuesta será abierta a la comunidad y también podrá seguirse de manera virtual.

La actividad, denominada "Adopción: entre los deseos adultos y los derechos de los niños, niñas y adolescentes", fue organizada por La Hendija Ediciones y el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER).

Según el comunicado provincial, el encuentro se desarrollará en el marco del Mes de la Adopción en Entre Ríos, establecido por la Ley 11.005, que dispone durante septiembre acciones de difusión y sensibilización sobre la adopción y, principalmente, la promoción del derecho de las infancias y adolescencias a vivir en familia.

Los principales ejes del encuentro

Durante el conversatorio se analizarán las características y necesidades de quienes esperan ser adoptados y los deseos de las personas inscriptas como aspirantes a adoptantes. Según anticiparon los organizadores, ambas realidades generalmente no resultan coincidentes.

También se abordará la disposición necesaria para atravesar un proceso adoptivo, los fundamentos de las convocatorias públicas y las dificultades para encontrar familias dispuestas a asumir la crianza de niños de mayor edad y adolescentes.

(Archivo)

Otro de los puntos estará relacionado con la búsqueda de familias para niños y adolescentes que presentan situaciones particulares de salud o discapacidad, casos en los que suele resultar más complejo concretar una vinculación adoptiva.

Quiénes participarán

El panel estará integrado por el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez; Natividad Martínez Laca, hija adoptiva; y Laura Martincich, directora de La Hendija Ediciones y mamá por adopción. La moderación estará a cargo de María Spais, secretaria del RUAER.

La propuesta podrá seguirse presencialmente en el Centro Cultural La Hendija y también mediante una transmisión por el canal de YouTube de La Hendija Ediciones.

La convocatoria se difundió este martes 15 de septiembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Adopción, en recuerdo de la sanción en 1948 de la Ley 13.252, considerada un antecedente central de la regulación de la adopción en Argentina.