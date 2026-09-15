Viajaban en colectivo con casi 11 kilos de cocaína escondidos en el cuerpo y el calzado

Un control sobre un colectivo de larga distancia permitió descubrir 10 kilos 985 gramos de cocaína ocultos entre las prendas y el calzado de cuatro personas que viajaban desde San Salvador de Jujuy hacia la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento se realizó durante la mañana del lunes en Santiago del Estero.

Efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” realizaban tareas de prevención y seguridad vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje El Pichi, en el departamento Banda, cuando detuvieron la marcha del transporte público para efectuar un control.

Durante la revisión física y documental de los pasajeros, los agentes advirtieron un marcado nerviosismo en una mujer. Esa situación llevó a profundizar la inspección y permitió detectar que llevaba dos paquetes ocultos dentro de sus zapatillas, colocados de manera que simulaban ser plantillas.

Encontraron más paquetes debajo de la ropa

Al continuar con el procedimiento, los efectivos descubrieron otros seis envoltorios de similares características adheridos al cuerpo de la pasajera y escondidos debajo de sus prendas.

Ante el hallazgo, los gendarmes inspeccionaron también a las personas que viajaban con ella en el colectivo. Entre los acompañantes se encontraban su pareja, su hermano y su hijo menor de edad.

Según la información oficial, el menor llevaba dos paquetes en el interior de sus zapatillas. La pareja de la mujer tenía ocho envoltorios sujetos al cuerpo, mientras que su hermano transportaba otros diez de la misma manera.

Casi 11 kilos de cocaína

En total fueron encontrados 28 paquetes distribuidos entre las cuatro personas. Personal de Criminalística realizó las pruebas de orientación Narcotest sobre el contenido de los envoltorios.

Los análisis arrojaron resultado positivo para cocaína. Una vez realizado el pesaje, se determinó que el cargamento alcanzaba los 10 kilos 985 gramos.

La droga fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia junto con otros elementos considerados de interés para la investigación. El procedimiento interrumpió el traslado mientras el colectivo realizaba su recorrido desde el norte argentino hacia Buenos Aires.

Qué resolvió la Justicia

El magistrado interviniente ordenó la detención e incomunicación de las personas involucradas y dispuso el secuestro del estupefaciente encontrado durante el operativo.

En el caso del menor de edad, se determinó que permaneciera alojado junto a su madre y bajo intervención de la Delegación Santiago del Estero de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

La investigación continuará ahora para establecer el origen de la cocaína, su destino final y la eventual participación de otras personas en el traslado. También se analizarán los elementos secuestrados durante el control realizado sobre el colectivo.