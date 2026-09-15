Gustavo Sofovich protagonizó un accidente y negó haberse atrincherado

Gustavo Sofovich chocó con una moto durante la madrugada y una joven de 23 años sufrió una lesión en un brazo. El productor permaneció dentro de su automóvil mientras esperaba el control de alcoholemia y negó haberse atrincherado.
Gustavo Sofovich chocó con una moto y una joven terminó hospitalizada durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Palermo. El siniestro ocurrió minutos después de las 5, en la intersección de Salguero y Martín Coronado.
La motociclista, de 23 años, sufrió una lesión en uno de sus brazos y fue trasladada por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Rivadavia.
El productor teatral e hijo de Gerardo Sofovich resultó ileso. Tras el accidente permaneció durante más de dos horas dentro de su vehículo mientras esperaba que las autoridades realizaran las actuaciones correspondientes.
#AHORA Gustavo Sofovich bajó del auto y esperan el test de alcoholemia | Impactó contra una motociclista.
📲 Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/ABooXtUNIp— C5N (@C5N) September 15, 2026
Sofovich negó haberse atrincherado
Mientras continuaba dentro del automóvil, Sofovich brindó una entrevista a Radio Mitre y rechazó las versiones que indicaban que se había atrincherado para evitar el procedimiento. “Los medios están imponiendo una realidad que no es. Es una pelotudez”, expresó al desmentir esa información.
El productor sostuvo que permaneció en el vehículo mientras esperaba la realización del control de alcoholemia y aseguró que después hablaría con los periodistas presentes en el lugar.
“Tienen que hacer el control de alcoholemia y estoy esperando. Después me voy al gimnasio. Cuando sople la pipeta voy a cruzarme a hablar con los medios”, indicó.
Sofovich consideró que atravesaba el procedimiento habitual previsto para cualquier persona involucrada en un siniestro vial. “Es como cualquier persona que tiene un accidente”, añadió.
Su versión sobre el choque
Al reconstruir lo sucedido, el productor explicó que había salido temprano de su vivienda para realizar una compra y que regresaba cuando se produjo el incidente. “Me levanté a las 5 de la mañana, como todos los días. Me fui a comprar dos yogures y estaba volviendo”, relató durante la entrevista radial.
Según su versión, circulaba por la calle Salguero cuando la motocicleta intentó adelantarlo por el lado derecho. “Una moto me intentó pasar por el lado derecho y se cayó”, aseguró.
Las circunstancias exactas del choque deberán ser determinadas a partir de las actuaciones realizadas en el lugar y de los testimonios de las personas involucradas.
Sofovich también manifestó que fue él quien se comunicó con el servicio de emergencias después del accidente. “Yo llamé al 911 para que llegara el SAME”, afirmó.
La joven recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue derivada al Hospital Rivadavia debido a la lesión que presentaba en el brazo. No se brindaron mayores precisiones sobre su estado de salud.
El tránsito permaneció afectado durante el procedimiento, mientras el personal interviniente recababa información sobre el siniestro y esperaba completar el control de alcoholemia al conductor.