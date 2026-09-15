Milei pidió a LLA defender los resultados económicos antes del Presupuesto 2027

Javier Milei pidió a los legisladores de La Libertad Avanza defender los resultados económicos antes de la presentación del Presupuesto 2027 durante una reunión realizada este lunes con diputados y senadores oficialistas en la Casa Rosada. El mandatario también repasó aspectos de su programa de gobierno y los principales debates que atravesarán al Congreso.

El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas, horas antes del vencimiento del plazo constitucional para que el Poder Ejecutivo envíe a la Cámara de Diputados el proyecto con el cálculo de gastos y recursos para el próximo año.

Las estimaciones de inflación, dólar y actividad económica, junto con las prioridades presupuestarias fijadas para un año electoral, serán algunos de los puntos centrales del debate parlamentario, publicó Ámbito.

Pareja aclaró que no se habló del Presupuesto

A pesar del contexto en el que se realizó la reunión, el diputado Sebastián Pareja aclaró que el contenido del Presupuesto 2027 no fue analizado en detalle durante el encuentro.

“Del presupuesto puntualmente no se habló en el día de hoy. Se está trabajando para presentarlo en el Congreso de la Nación y estamos todos atentos para tener ese documento”, explicó a la salida de la Casa Rosada.

La reunión fue una continuidad de otro encuentro que Milei había mantenido con los legisladores oficialistas. En aquella oportunidad, el Presidente brindó una exposición sobre economía y entregó el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt.

El pedido para defender la gestión

Durante su exposición, Milei sostuvo que la economía acumulaba 27 meses consecutivos de crecimiento y una expansión cercana al 10% durante los primeros dos años de gestión. También afirmó que el consumo privado se encontraba en niveles históricos y que las exportaciones superarían los 100.000 millones de dólares.

“Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo, logrando rendimientos crecientes”, expresó el mandatario.

El Presidente señaló que su programa económico estaba apoyado en cinco pilares: equilibrio fiscal, reducción de impuestos, desregulación, apertura económica y desarrollo del capital humano.

“La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, remarcó. Además, les pidió a los legisladores que “no se dejen psicopatear” y les brindó argumentos para responder a las críticas contra la política económica.

Pareja indicó que la intención del mandatario fue fortalecer la comunicación de los resultados de la gestión. “El Presidente intenta que empecemos a defender los logros que tenemos en el Gobierno”, sostuvo.

Según el diputado, Milei también reclamó que los representantes oficialistas fueran “tan claros y contundentes como lo es él cada vez que cruza alguna mentira que se dice tanto en los medios como en las redes o por parte de algún político”.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, les pidió que evitaran agredir a dirigentes opositores con los cuales el oficialismo mantiene conversaciones para alcanzar acuerdos o conformar futuras alianzas.

Libros y tareas para los legisladores

Los diputados y senadores recibieron cuatro publicaciones para leer antes del próximo encuentro: Economía en una lección, Periodismo y República en la era Milei, Memoria de las décadas perdidas y Manual de logros, dos años que cambiaron la Argentina. Los ejemplares fueron entregados por Santiago Oría.

La diputada Patricia Vásquez destacó especialmente el libro de Hazlitt. “Me parece sumamente interesante porque un libro de 1946 sigue teniendo vigencia”, afirmó.

La legisladora consideró que la obra plantea “la esencia de este pensamiento de trabajar como buen economista y buen presidente por toda la sociedad y no por un sector determinado y privilegiado”.

El proyecto sobre Malvinas

La reunión también estuvo atravesada por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno enviará al Congreso. La iniciativa contempla medidas contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en las Islas Malvinas.

Previamente, el jefe de Estado había encabezado una reunión de Gabinete en la que se analizaron la estrategia argentina sobre las Islas y la situación económica.

El canciller Pablo Quirno informó sobre las denuncias penales y las notificaciones efectuadas contra distintas compañías. También se debatieron los alcances del proyecto y la importancia estratégica que el Gobierno asigna al Atlántico Sur para el comercio internacional.

La agenda del Congreso

El Senado retomará este martes la discusión de la Reforma Política, uno de los temas que La Libertad Avanza busca instalar en la agenda legislativa. Sin embargo, el oficialismo todavía no contaría con los respaldos necesarios para avanzar con la eliminación de las PASO.

La propuesta también incorpora modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, la implementación de Ficha Limpia y la eliminación de la obligatoriedad del debate presidencial. La titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, será una de las principales impulsoras de la discusión.

Ese mismo día, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de Diputados analizarán proyectos destinados a atender el endeudamiento de las familias.

El miércoles, las comisiones de Discapacidad y Presupuesto debatirán la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad. La Libertad Avanza anticipó que presentará una iniciativa propia frente a las propuestas impulsadas por la oposición.

La agenda del Senado podría continuar el jueves con Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. También podrían incorporarse la transferencia progresiva de competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño y la nueva ley de Biocombustibles.

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto sobre Malvinas como principales iniciativas del Ejecutivo, el oficialismo buscará ordenar sus bancadas y construir acuerdos, mientras la oposición intentará avanzar con los temas que logró incorporar a la agenda parlamentaria.