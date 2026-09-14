Diputados acelera el debate por el sobreendeudamiento familiar y la morosidad

El debate por el sobreendeudamiento familiar y la morosidad avanzará este martes en Diputados, con 76 proyectos bajo análisis. El oficialismo espera una iniciativa del Gobierno y el cronograma prevé alcanzar dictámenes el 29 de septiembre.
El debate por el sobreendeudamiento familiar y la morosidad se acelerará este martes en la Cámara de Diputados, luego del emplazamiento de comisiones aprobado en la última sesión por impulso de la oposición. El objetivo será avanzar sobre decenas de propuestas y alcanzar dictámenes antes de fin de mes.
El plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia comenzará a las 14 y tendrá sobre la mesa un total de 76 expedientes, según la convocatoria oficial.
La hoja de ruta contempla otra reunión informativa para el 22 de septiembre, también a las 14, mientras que el martes 29 está previsto el encuentro destinado a la firma de dictámenes.
El Gobierno prepara su propio proyecto
Mientras la oposición deberá buscar consensos para unificar diferentes iniciativas, el oficialismo espera que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto propio durante esta semana o, a más tardar, la próxima.
Según fuentes parlamentarias oficialistas citadas por la Agencia Noticias Argentinas, la propuesta incluiría advertencias obligatorias para los usuarios, mecanismos de doble verificación y herramientas de educación financiera.
En cambio, no contemplaría límites al costo financiero ni planes de refinanciación destinados a deudores en situaciones críticas. Una vez presentada la iniciativa, La Libertad Avanza buscará sumar adhesiones entre los bloques dialoguistas.
La disputa política por los dictámenes
El cronograma fue establecido en la última sesión de Diputados, cuando la oposición consiguió reunir quórum sin el acompañamiento inicial del oficialismo. Finalmente, el emplazamiento de las comisiones terminó aprobado por unanimidad.
La Libertad Avanza aceptó acompañarlo luego de acordar que Presupuesto y Hacienda quedara fuera del esquema. El oficialismo buscó así evitar que el debate incorporara proyectos que pudieran implicar un costo fiscal para el Estado.
Con el calendario ya definido, la discusión se trasladará ahora a las comisiones. La disputa estará centrada en qué propuestas conseguirán reunir las firmas suficientes para convertirse en dictámenes y llegar posteriormente al recinto.