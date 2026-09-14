Presentaron el proyecto para crear un Ente de Gestión Energética y administrar el Parque Solar

El Ente de Gestión Energética de Paraná tendrá como objetivo administrar los activos y proyectos energéticos municipales. El Ejecutivo presentó la iniciativa ante concejales y destacó que permitirá gestionar el Parque Solar Fotovoltaico.
El Ente de Gestión Energética de Paraná fue presentado por el Ejecutivo municipal ante concejales como una herramienta destinada a administrar, conservar y proyectar el patrimonio energético de la ciudad, especialmente ante la próxima puesta en funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico.
El proyecto de ordenanza establece la creación de un organismo especializado que tendrá a su cargo los activos energéticos que le sean asignados y la ejecución técnica de los planes incluidos dentro de la política energética municipal.
La iniciativa fue expuesta este viernes durante una comisión ampliada realizada en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante, con participación de representantes de todos los bloques. También estuvo presente el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao.
Cómo funcionará el nuevo Ente
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, explicó que la propuesta busca establecer “un sistema de gestión del patrimonio energético municipal que planifique y coordine a largo plazo la gestión de la energía en la ciudad de Paraná”.
Halle remarcó que la iniciativa “no crea una superestructura” y precisó que el Ente contará con un director y un administrador, además de personal especializado. Según explicó, el objetivo será concentrar las capacidades técnicas que actualmente posee el Municipio para gestionar tanto el Parque Solar como otros activos energéticos.
“La idea es ir creciendo gradualmente, no crear algo demasiado grande que no se pueda gestionar”, sostuvo. En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de administrar eficientemente la infraestructura: “Cada día que un panel falla, deja de ingresar energía a la ciudad, deja de ingresar recursos”.
Buscan consenso en el Concejo
Por su parte, la concejal Luisina Minni destacó la continuidad del proyecto del Parque Solar y señaló que se trata de una política impulsada por la intendenta Rosario Romero que tuvo origen en una gestión anterior.
La edil consideró necesario brindar herramientas normativas para garantizar su funcionamiento y avanzar hacia “un municipio eficiente, sustentable, sostenible con el ambiente y que puede generar energías alternativas”.
Finalmente, Minni planteó la importancia de alcanzar un acuerdo entre los bloques para aprobar la propuesta. “Hay ordenanzas que es necesario que sean consensuadas por la totalidad del cuerpo, y esta es una de ellas”, expresó.
El proyecto continuará ahora su tratamiento en el Concejo Deliberante, donde podrá incorporar modificaciones antes de llegar al recinto para su eventual aprobación.