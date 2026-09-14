“Es un premio muy importante”: la alegría de la agenciera que vendió el Quini 6 ganador en Paraná

El Quini 6 dejó una importante alegría en Paraná luego de que una boleta jugada en la agencia Nº 1.346, ubicada en calle Paracao 517, consiguiera cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale y obtuviera un premio de $20.886.795. Se trató de uno de los tres tickets ganadores registrados en Entre Ríos durante el sorteo del domingo.

Manuela, responsable de la agencia, dialogó con Elonce después de conocer la noticia y expresó su satisfacción por el premio entregado. “Estamos muy contentos”, afirmó al referirse a la repercusión que tuvo el resultado.

La agenciera contó que recibió la confirmación durante las primeras horas del día. “Me enteré a la mañana temprano por un mensaje que me mandó el IAFAS. Me enteré que habíamos dado este gran premio y esperemos que vengan a revisar todas sus boletas para ver si se dan cuenta si son los ganadores”, exclamó.

La expectativa por conocer al ganador

Hasta el momento de la entrevista, la identidad del apostador afortunado no había trascendido. Por ese motivo, desde la agencia insistieron en la importancia de que quienes realizaron sus jugadas en el lugar controlen los comprobantes.

“Es un premio muy importante y nos pone muy contentos”, remarcó Manuela. El ticket acertó cinco de los seis números de la modalidad Siempre Sale, cuyos números favorecidos fueron 43, 36, 33, 44, 15 y 11.

En total, esta modalidad tuvo 24 ganadores con cinco aciertos en distintos puntos del país y cada uno obtuvo $20.886.795. Tres de las apuestas premiadas fueron realizadas en Entre Ríos, mientras que las restantes se distribuyeron entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro y Misiones.

El primer gran premio de la agencia

Para Manuela, el resultado tuvo además un significado particular debido a que se convirtió en el premio más importante entregado por el local desde que se encuentra a su cargo.

“Tuve varios premios chicos, pero este es el primer premio importante que doy. En Tómbola también hemos dado premios grandes”, relató la agenciera a Elonce.

Sobre su trayectoria, agregó: “A la agencia la tengo hace seis años. Hace 14 años que trabajo en el rubro”. Ahora, mientras celebra el premio vendido, permanece la expectativa por conocer quién posee la boleta que superó los $20 millones.

Pozos millonarios vacantes en el Quini 6

Mientras el Siempre Sale repartió premios, las tres principales modalidades del Quini 6 volvieron a quedar vacantes, por lo que acumularon importantes pozos para el próximo sorteo.

En el Tradicional aparecieron los números 37, 22, 05, 29, 08 y 34. Al no registrarse seis aciertos, el pozo acumulado para el próximo miércoles será de $2.481.211.505.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 04, 39, 20, 42, 31 y 25. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y quedaron en juego $2.840.789.977 para el siguiente sorteo.

Más de $8.100 millones en La Revancha

El mayor pozo individual quedó concentrado en La Revancha, donde salieron los números 35, 21, 38, 16, 42 y 19. Al no haber apostadores que completaran los seis aciertos, quedaron vacantes $8.104.469.472.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo del Quini 6 tendrá, entre todas sus modalidades, aproximadamente $15.250 millones en juego.

Mientras crece la expectativa por semejante cifra, en la agencia de calle Paracao la atención está puesta en otro misterio: encontrar al apostador que tiene en sus manos una boleta del Quini 6 premiada con más de $20 millones.