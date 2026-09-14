Caso Ricardo Centurión: el abogado del chofer explicó el acuerdo y los alcances de la condena

El abogado defensor Claudio Berón explicó los detalles del juicio abreviado por la muerte de Ricardo Centurión, el hombre de 77 años que cayó de un colectivo el 12 de enero en calle España, de Paraná. El chofer Nicolás Amílcar Hernández reconoció el hecho y recibió una condena de tres años de prisión condicional.

El acuerdo había sido presentado la semana pasada por la defensa, la Fiscalía y los abogados querellantes que representaban a la familia de la víctima.

Posteriormente, quedó homologado mediante una sentencia dictada por el juez Malvasio.

“Mi cliente reconoció el hecho por el cual venía siendo acusado y por el que había sido requerido para ir a juicio. Se le dio una pena de tres años de cumplimiento condicional, es decir, la cumple en libertad, sujeto a varias reglas de conducta”, explicó Berón a Elonce.

Las condiciones que deberá cumplir el chofer

Además de la prisión condicional, Hernández deberá realizar un curso de educación vial, cumplir tareas comunitarias y efectuar un aporte económico.

“No es una reparación integral, sino una reparación que ofrece el imputado y que está prevista normativamente para, de alguna manera, enmendar parte del daño”, detalló.

La condena comenzó a cumplirse inmediatamente después de dictarse la sentencia. Durante los próximos tres años, Hernández deberá respetar las normas de conducta y acreditar ante la oficina judicial correspondiente la realización de las actividades impuestas.

Ocho años sin poder conducir

La sentencia también estableció una inhabilitación de ocho años para conducir cualquier clase de vehículo automotor.

Hernández había comenzado a trabajar pocos días antes del episodio en la empresa de transporte San José. Según confirmó su defensor, posteriormente quedó desafectado porque todavía se encontraba dentro del período de prueba laboral.

Por qué la defensa aceptó el juicio abreviado

Berón sostuvo que el acuerdo surgió después de analizar las pruebas reunidas en la investigación y evaluar cuál podría haber sido el resultado de un juicio oral.

“Cuando uno evalúa como abogado defensor, ve qué prueba hay en contra. También hay prueba a favor, pero se hace un pronóstico sobre cuál podría ser la suerte en un juicio y muchas veces se llega al mismo resultado”, explicó.

El abogado señaló que existían diferencias entre las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente.

“No todos los testigos eran coincidentes. Algunos habían dicho que bajó, otros que lo habían visto arriba; unos que arrancó y otros que no arrancó”, describió.

Sin embargo, al aceptar el procedimiento abreviado, el imputado reconoció haber actuado de manera imprudente. Ese reconocimiento permitió evitar la realización del juicio oral y avanzar con una condena consensuada entre las partes.

La calificación de homicidio culposo agravado

Hernández había sido acusado por homicidio culposo agravado, una figura que contempla una pena de entre tres y seis años de prisión.

Berón señaló que, para determinar la condena, se tuvieron en cuenta el reconocimiento del hecho y la inexistencia de antecedentes penales por parte de su defendido.

“Estamos ante un delito que prevé una pena de entre tres y seis años. En este caso se evaluaron muchas cuestiones, sobre todo el reconocimiento del hecho por parte de mi defendido y también la falta de antecedentes penales”, afirmó.

La sentencia aplicó el mínimo previsto para esa calificación: tres años de prisión condicional. Aunque el chofer no será alojado en una unidad penal, deberá cumplir las reglas fijadas por la Justicia.

La intervención del juez

El defensor remarcó que el acuerdo alcanzado entre las partes no se aprobó automáticamente. El magistrado debió controlar las pruebas, la calificación jurídica y la proporcionalidad de la pena propuesta.

“No es que las partes nos ponemos de acuerdo, lo presentamos y puede aprobarse cualquier cosa. El juez tiene que evaluar que los hechos estén probados, que la calificación legal sea correcta y que la pena sea acorde”, expresó.

Tras ese análisis, el juez Malvasio homologó el juicio abreviado y dictó la sentencia. De esta manera, quedó cerrada la instancia destinada a determinar la responsabilidad penal del conductor.

Cumplirá la condena en libertad, pero tendrá antecedentes

“Vale aclarar que no queda sin antecedentes. Él recibe una pena. El beneficio es que la va a cumplir en libertad”, enfatizó el abogado.

Caso Ricardo Centurión: el chofer acordó tres años de prisión condicional

El caso se originó el 12 de enero, cuando Ricardo Centurión cayó de un colectivo en calle España. El hombre resultó gravemente herido y posteriormente murió, lo que dio lugar a la investigación penal que concluyó con el acuerdo abreviado.