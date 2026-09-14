A 50 años de la Noche de los Lápices, habrá un festival cultural en Plaza Sáenz Peña

La actividad se realizará este miércoles desde las 18, junto al Monumento a la Memoria. Habrá bandas en vivo, intervenciones artísticas, radio abierta y la lectura de un documento colectivo por los 50 años de la Noche de los Lápices.
A 50 años de la Noche de los Lápices, Paraná conmemorará este miércoles 16 de septiembre uno de los episodios emblemáticos del terrorismo de Estado en Argentina con un festival político-cultural en la Plaza Sáenz Peña de la ciudad de Paraná. La convocatoria comenzará a las 18, junto al Monumento a la Memoria.
La jornada contará con bandas en vivo, intervenciones artísticas en el espacio público y una radio abierta, mediante la cual se compartirán reflexiones vinculadas con la memoria, los derechos humanos y la participación estudiantil.
Uno de los momentos centrales será la lectura de un documento colectivo elaborado por la Multisectorial de Derechos Humanos. La actividad también recordará la trayectoria de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader) y la creación del Monumento a la Memoria.
Una conmemoración atravesada por un episodio reciente
La convocatoria se realizará días después de que un grupo de estudiantes y jóvenes militantes fuera demorado por la Policía de Entre Ríos mientras realizaba pintadas y stencils alusivos a los 50 años de la Noche de los Lápices en Paraná.
De acuerdo con lo difundido por organizaciones estudiantiles a través de redes sociales, el procedimiento ocurrió durante la noche del martes pasado y contó con la intervención de efectivos policiales, patrulleros y motocicletas.
El episodio generó repercusiones entre agrupaciones vinculadas al movimiento estudiantil y los derechos humanos, en vísperas de una fecha que recuerda la persecución sufrida por jóvenes durante la última dictadura cívico-militar.
Qué fue la Noche de los Lápices
La denominada Noche de los Lápices remite a una serie de secuestros de estudiantes secundarios ocurridos en La Plata a partir del 16 de septiembre de 1976, durante la última dictadura militar.
Los jóvenes tenían entre 16 y 18 años y, en su mayoría, militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Habían participado de distintas reivindicaciones estudiantiles, entre ellas las movilizaciones por el boleto secundario, aunque las investigaciones históricas y judiciales enmarcaron su persecución en el plan represivo ilegal desplegado contra militantes políticos y sociales.
Entre los diez jóvenes asociados históricamente con esos operativos se encuentran Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Claudio de Acha, Horacio Ungaro y Daniel Racero, quienes permanecen desaparecidos. Pablo Díaz, Emilce Moler, Gustavo Calotti y Patricia Miranda sobrevivieron al terrorismo de Estado.
Un símbolo de la memoria colectiva
Los estudiantes fueron llevados a centros clandestinos de detención y sometidos a torturas. Los testimonios de los sobrevivientes permitieron reconstruir posteriormente parte de lo ocurrido y contribuyeron a que el caso se convirtiera en uno de los símbolos de la represión ejercida contra la juventud durante la dictadura.
Con la recuperación democrática iniciada en diciembre de 1983, los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado comenzaron a ser investigados judicialmente. El testimonio de Pablo Díaz durante el Juicio a las Juntas, en 1985, tuvo especial trascendencia para instalar públicamente lo sucedido con los estudiantes secundarios de La Plata, indicó APF Digital.
A medio siglo de aquellos secuestros, organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos volverán a reunirse en Paraná para recordar a las víctimas y reivindicar la memoria colectiva mediante expresiones culturales y artísticas.