Circulaba en una moto robada y detuvieron al conductor tras una persecución en Paraná

La Policía recuperó una moto robada durante un procedimiento realizado en la zona de calles Solanas y Darwin, de Paraná. El conductor intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos, pero fue alcanzado y demorado.

El procedimiento comenzó cuando personal que realizaba patrullajes observó a un hombre circulando en una motocicleta sin dominio colocado. Al detectar el móvil policial, dobló por Darwin con intenciones de evadirse.

Los uniformados lograron interceptarlo a mitad de cuadra. Al solicitarle la documentación obligatoria del vehículo, el hombre manifestó que no la tenía.

Pedido de secuestro

Tras verificar los datos de la motocicleta, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente por robo.

El fiscal de turno dispuso el secuestro formal del rodado y la correcta identificación del conductor, quien quedó supeditado a una causa por el delito de receptación sospechosa.