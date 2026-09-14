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Policiales Procedimiento policial

Circulaba en una moto robada y detuvieron al conductor tras una persecución en Paraná

La Policía recuperó una moto robada luego de que su conductor intentara evadir un control. El rodado tenía pedido de secuestro vigente y el hombre quedó supeditado a una causa por receptación sospechosa.

14 de Septiembre de 2026
Recuperaron una moto robada y demoraron al conductor.
Recuperaron una moto robada y demoraron al conductor. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía recuperó una moto robada luego de que su conductor intentara evadir un control. El rodado tenía pedido de secuestro vigente y el hombre quedó supeditado a una causa por receptación sospechosa.

La Policía recuperó una moto robada durante un procedimiento realizado en la zona de calles Solanas y Darwin, de Paraná. El conductor intentó escapar al advertir la presencia de los efectivos, pero fue alcanzado y demorado.

 

El procedimiento comenzó cuando personal que realizaba patrullajes observó a un hombre circulando en una motocicleta sin dominio colocado. Al detectar el móvil policial, dobló por Darwin con intenciones de evadirse.

 

Los uniformados lograron interceptarlo a mitad de cuadra. Al solicitarle la documentación obligatoria del vehículo, el hombre manifestó que no la tenía.

 

Pedido de secuestro

 

Tras verificar los datos de la motocicleta, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente por robo.

 

El fiscal de turno dispuso el secuestro formal del rodado y la correcta identificación del conductor, quien quedó supeditado a una causa por el delito de receptación sospechosa.

 

Temas:

Paraná motocicleta persecución policía
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