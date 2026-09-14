Nueva modalidad de estafa: simularon transferirle $4 millones y le reclamaron que los devolviera

Una comerciante de Paraná evitó la estafa del comprobante falso luego de recibir una supuesta transferencia de cuatro millones de pesos por la reserva de un salón de eventos. La mujer verificó que el dinero nunca había ingresado a su cuenta y denunció el intento de engaño ante Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.

La propietaria de Tes Eventos, ubicado en la zona céntrica de la capital entrerriana, había recibido el jueves pasado una consulta para alquilar el espacio. Durante la conversación acordaron el pago de una seña de $400.000, pero poco después le enviaron un comprobante del Banco Hipotecario por $4 millones.

El documento incluía los datos personales de la comerciante y los de quien aparentemente había realizado la operación. “Cuando lo vi me pareció raro, algo sospechaba”, relató la mujer al recordar la primera señal que le generó desconfianza.

La excusa de la transferencia equivocada

Después del envío del comprobante comenzaron las llamadas insistentes. Del otro lado de la comunicación le aseguraron que habían cometido un error y transferido cuatro millones de pesos en lugar de los $400.000 acordados como seña.

La persona afirmó que no estaba acostumbrada a realizar transferencias y que se comunicaría con la entidad bancaria para intentar bloquear la operación. La maniobra buscaba convencer a la comerciante de que había recibido una suma mayor para luego reclamarle la devolución de la diferencia.

Comerciante evitó la estafa del comprobante falso.-

La mujer pudo comprobar inmediatamente que el depósito era falso porque estaba revisando sus movimientos financieros. “Justo estaba mirando mi cuenta de Mercado Pago”, contó. En el registro no aparecía acreditado el dinero indicado en el comprobante.

Los mensajes fueron eliminados posteriormente por quien había iniciado la conversación. Sin embargo, la comerciante había realizado capturas de pantalla y conservó una copia del documento falso para presentarla como prueba.

Perfiles falsos y llamadas insistentes

La persona que solicitó la reserva se presentaba como una mujer amable y utilizaba en WhatsApp una fotografía de perfil en la que aparecía una señora sonriente. Esa imagen habría sido utilizada para generar confianza durante el contacto inicial.

Las llamadas posteriores llegaron desde un número con característica de Buenos Aires. Cuando la comerciante buscó ese contacto en WhatsApp, observó que el perfil tenía el logotipo de Mercado Pago, otro indicio que aumentó sus sospechas.

La combinación de identidades aparentes, llamadas desde diferentes números, un comprobante bancario falso y la urgencia por solucionar la supuesta equivocación formó parte de la maniobra. La víctima potencial no realizó ninguna devolución ni entregó información personal o bancaria.

La comerciante radicó la denuncia

Tras advertir el intento de estafa, la dueña del salón se presentó ante la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos. Allí entregó el número telefónico utilizado por los estafadores, las capturas de los mensajes y el comprobante recibido.

La mujer decidió difundir su experiencia para alertar a otras personas. Según señaló a Elonce, ella pudo evitar el engaño porque se encontraba atenta y comprobó directamente los movimientos de su cuenta, pero advirtió que otra persona podría confiar en el documento enviado y devolver dinero que nunca había recibido.

El caso quedó bajo investigación para intentar identificar a quienes establecieron la comunicación y confeccionaron el comprobante con los datos de la comerciante.

Alerta por engaños telefónicos (archivo Elonce)

Cómo evitar la estafa del comprobante falso

Ante una situación similar, resulta necesario verificar la acreditación del dinero directamente desde la aplicación o el sitio oficial de la entidad financiera. Una captura enviada por WhatsApp no confirma que la transferencia se haya concretado.

Tampoco se debe devolver dinero cuando el monto reclamado no aparece acreditado en la cuenta. Las claves, códigos de seguridad, contraseñas y datos bancarios no deben compartirse con personas que se contacten por teléfono y aseguren representar a un banco o una billetera virtual.

También se recomienda conservar todos los registros disponibles, entre ellos números telefónicos, mensajes, comprobantes y capturas de pantalla. Esos elementos pueden ser presentados al realizar la denuncia ante Delitos Económicos, una comisaría o la Fiscalía.