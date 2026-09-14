Seis provincias tuvieron una inflación superior al promedio nacional: cuáles fueron

La inflación en las provincias presentó comportamientos dispares durante agosto y seis distritos registraron aumentos superiores al 1,7% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el promedio nacional.

Neuquén encabezó el ranking con una variación mensual del 2,3%, seguida por Río Negro, con 2,1%, y Chaco, con 1,9%. También se ubicaron por encima del índice nacional Santa Fe, Tucumán y Córdoba, las tres con incrementos del 1,8%.

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jujuy y San Luis registraron una inflación del 1,7%, en línea con el nivel nacional. Mendoza quedó por debajo, con un incremento mensual del 1,5%.

Vivienda y Educación impulsaron las subas

Los datos surgieron de un relevamiento elaborado por Politikon Chaco sobre la base de información de las direcciones e institutos provinciales de Estadística y del INDEC. El análisis mostró que, pese a las diferencias territoriales, hubo una tendencia general hacia una desaceleración de los precios respecto de períodos anteriores.

Por rubros, Vivienda y servicios públicos apareció entre los principales factores de presión sobre los índices provinciales. Esa división aumentó 3,6% en Chaco, 2,8% en Mendoza y 2,6% tanto en CABA como en San Luis.

Educación también registró variaciones significativas, principalmente en Neuquén, donde avanzó 4,4%, y en Jujuy, con un incremento del 4%. Según el análisis, la dinámica de agosto estuvo vinculada principalmente con una combinación de ajustes en servicios y componentes regulados o no transables, más que con un aumento generalizado de los bienes.