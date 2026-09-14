Construir una casa ya cuesta más de $2,3 millones por metro cuadrado en Argentina

Construir una casa en Argentina volvió a encarecerse durante agosto. El costo directo alcanzó los $2.383.862,97 por metro cuadrado y superó por primera vez la barrera de los $2,3 millones, según el relevamiento de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO).

Medido en dólares, el valor se ubicó en US$1.553 por metro cuadrado, frente a los US$1.499 registrados anteriormente. Esto representó un incremento mensual del 3,59% y volvió a colocar el costo directo por encima de los US$1.500.

En pesos, el indicador tuvo durante agosto una variación mensual del 4,27%, acumuló un aumento del 19,51% en lo que va de 2026 y quedó 27,80% por encima del nivel registrado un año atrás.

La mano de obra impulsó el aumento

La evolución de los distintos componentes fue desigual. Mientras los materiales tuvieron una suba mensual del 2,04%, la mano de obra avanzó 8,32% y explicó una parte importante del encarecimiento observado durante el último período.

Entre los insumos con mayores incrementos aparecieron los ladrillos comunes, con un 6,29%; la carpintería de madera, con 5,24%; y los ascensores, con 4,92%. Al mismo tiempo, hubo productos que mostraron retrocesos en sus precios.

Los artefactos sanitarios bajaron 10,11%, los cerámicos y porcelanatos retrocedieron 7,51% y las griferías disminuyeron 7,41%. Estas bajas parciales no alcanzaron para compensar el impacto de otros rubros sobre el costo final de construir una casa.

Cómo evolucionó el metro cuadrado

En septiembre de 2025, el costo de edificación rondaba los $1,85 millones por metro cuadrado. Desde entonces mantuvo una tendencia ascendente, aunque con meses de mayor y menor aceleración, hasta alcanzar los actuales $2,38 millones.

El indicador en dólares también mostró una recuperación y regresó a niveles superiores a los US$1.500. Sin embargo, el análisis histórico señala que los valores actuales se encuentran cerca de los promedios observados en otros períodos cuando se los compara en moneda dura constante.

Otro dato que refleja el momento de la actividad es el consumo de cemento, que tuvo una disminución mensual del 0,1% y una caída interanual del 8,1%. La menor demanda aparece como uno de los factores que podrían limitar nuevos aumentos fuertes en determinados materiales.

Qué puede pasar con los costos

Las perspectivas del sector indican que el costo de construir podría continuar aumentando durante los próximos meses, aunque a una velocidad menor. La estabilidad cambiaria, una demanda todavía débil y una mayor disponibilidad de productos importados funcionan como elementos que moderan la presión sobre algunos insumos.

La mano de obra aparece como una de las principales variables a seguir. Si los salarios continúan recuperándose a un ritmo superior al del tipo de cambio, el valor de levantar una casa también podría seguir creciendo medido en dólares.

El escenario obliga tanto a propietarios como a desarrolladores a analizar con mayor precisión el presupuesto, el terreno, las terminaciones y el financiamiento antes de comenzar una obra. Con un costo directo superior a $2,3 millones por metro cuadrado, el desafío ya no pasa únicamente por cuánto cuesta construir, sino también por la capacidad de los compradores para afrontar esos valores.