AUH en octubre: cuánto se cobrará con el aumento del 1,7% y cuáles serán los nuevos montos

La AUH en octubre tendrá un incremento del 1,7%, en línea con la inflación de agosto. La actualización también alcanzará a la Asignación por Embarazo, AUH por Discapacidad y asignaciones familiares. Cuánto se acreditará después de la retención del 20%.
La AUH en octubre tendrá un aumento del 1,7%, de acuerdo con el mecanismo de movilidad que actualiza mensualmente las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El incremento estará determinado por la inflación de agosto y llevará el valor total de la Asignación Universal por Hijo a $156.650 por cada menor a cargo.
La actualización se aplicará de manera automática a partir del décimo mes del año y también alcanzará a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones del sistema de seguridad social. El porcentaje surgió del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que registró una variación del 1,7%.
El esquema vigente establece que las prestaciones previsionales y sociales se actualicen todos los meses de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el IPC de agosto definió el incremento que los beneficiarios percibirán con los pagos correspondientes a octubre.
Cuánto será la AUH en octubre
Con la actualización del 1,7%, el valor total de la Asignación Universal por Hijo se ubicará en $156.650 por cada hijo. Sin embargo, esa cifra no será el monto que los titulares recibirán directamente cada mes debido al sistema de retención aplicado a la prestación.
ANSES liquida mensualmente el 80% del valor total de la AUH y reserva el 20% restante. De esta manera, el monto que se acreditará de forma directa será de aproximadamente $125.350 por hijo, mientras que alrededor de $31.300 quedarán retenidos.
La suma retenida se acumula durante el año y puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, con la que las familias acreditan el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la escolaridad de los niños y adolescentes alcanzados por la prestación.
AUH por Discapacidad y Asignación por Embarazo
La actualización también modificará el valor de la AUH por Discapacidad, cuyo monto total llegará a $510.064 desde octubre. Al aplicarse la retención correspondiente, la liquidación mensual efectiva será de $408.051,20, mientras que $102.012,80 quedarán reservados para su posterior cobro.
Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) seguirá el mismo mecanismo de actualización y tendrá una acreditación mensual de aproximadamente $125.350, luego de aplicarse la retención establecida por el organismo previsional.
El aumento también repercutirá sobre el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En ese esquema, la Asignación Familiar por Hijo se ubicará en $79.667 para el primer rango de ingresos, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanzará los $244.536,77.
Cómo se recupera el 20% retenido de la AUH
La retención mensual constituye un monto acumulado que ANSES abona una vez que el titular acredita los requisitos correspondientes. Para acceder a ese dinero, las familias deben presentar la Libreta AUH y demostrar que los menores cumplieron con los controles de salud, vacunación y educación exigidos.
El procedimiento permite recuperar las retenciones efectuadas durante el período correspondiente. Por ese motivo, el valor bruto de la AUH debe diferenciarse del dinero que efectivamente se deposita todos los meses en las cuentas de los beneficiarios.
Además de la asignación principal, determinados hogares pueden acceder a programas complementarios de asistencia alimentaria. Entre ellos se encuentran la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, cuyos pagos se articulan con las prestaciones administradas por ANSES según la situación de cada beneficiario.