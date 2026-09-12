Nueva exportación desde Entre Ríos: un buque cargará 30.000 toneladas de madera con destino a India

El buque African Quail ingresó al puerto de Concepción del Uruguay para iniciar una nueva exportación desde Entre Ríos. Cargará unas 18.000 toneladas de troncos y luego completará en Ibicuy un embarque total de 30.000 toneladas con destino a India.
Una nueva exportación desde Entre Ríos comenzó este sábado con el ingreso del buque African Quail al puerto de Concepción del Uruguay. El ultramarino inició la carga de troncos de pino y eucalipto y posteriormente se trasladará a Ibicuy para completar unas 30.000 toneladas que serán enviadas hacia India.
El buque, proveniente de Brasil, arribó durante el mediodía y amarró alrededor de las 12 en los muelles 14, 15 y 16. Una hora después comenzaron las tareas de embarque, que se desarrollarán durante las 24 horas y demandarían aproximadamente tres días.
La primera etapa contempla la incorporación de unas 18.000 toneladas de madera en Concepción del Uruguay. Finalizada esa operación, el African Quail navegará hacia el puerto de Ibicuy, en el sur entrerriano, donde completará el cargamento antes de emprender viaje hacia el puerto de Kandla, en India.
Una nueva operación después de exportar harina de soja
La llegada del ultramarino se produjo apenas 15 días después de otra operación internacional realizada desde el puerto uruguayense. En aquella oportunidad fueron exportadas cerca de 20.000 toneladas de harina de soja con destino a Dinamarca.
La nueva operatoria quedó a cargo de Urcel Argentina, empresa responsable de la logística integral. Las tareas comprenden desde el traslado de los troncos provenientes de los montes de cultivo hasta su colocación en las bodegas del buque.
La compañía también tiene a su cargo la comercialización de la producción en los mercados internacionales. En esta oportunidad, el embarque está compuesto por troncos de pino y eucalipto transportados a granel.
Destacaron el impacto sobre la cadena logística
El presidente del Ente Puerto Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe, destacó el movimiento generado alrededor de la operación y su incidencia en las actividades vinculadas con el complejo portuario.
“Se trata de un bulk carrier que cargará unas 18.000 toneladas en Concepción del Uruguay y completará su carga en Ibicuy. Son actividades concretas que generan trabajo y movimiento para toda la cadena logística vinculada al puerto de nuestra ciudad”, expresó.
Di Giuseppe sostuvo además que la continuidad de los embarques permite fortalecer el perfil exportador de la terminal. “Cada buque que ingresa es una oportunidad para consolidar carga, demostrar que el puerto está preparado y seguir posicionando a Concepción del Uruguay como un nodo logístico competitivo para la producción entrerriana y regional”, remarcó.
La carga se completará en Ibicuy
De acuerdo con la planificación de la operación, el African Quail permanecerá aproximadamente tres días en Concepción del Uruguay, siempre que las condiciones permitan mantener el ritmo previsto de trabajo durante las 24 horas.
Posteriormente partirá hacia Ibicuy para incorporar el resto de la madera. Entre ambas terminales portuarias entrerrianas, el cargamento alcanzará aproximadamente 30.000 toneladas.
Una vez completado el embarque, el buque emprenderá su recorrido internacional con destino final al puerto de Kandla. La operación vuelve a conectar la producción forestal de Entre Ríos con el mercado de India mediante la utilización de dos terminales portuarias de la provincia.