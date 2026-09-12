River venció sobre la hora a Atlético Tucumán bajo la lluvia y sumó su tercer triunfo seguido

River venció 2-1 a Atlético Tucumán como visitante en un partido condicionado por la intensa lluvia. Tobías Andrada abrió el marcador, Clever Ferreira igualó para el Decano, que jugó gran parte del encuentro con diez, y Thiago Almada convirtió el gol del triunfo sobre la hora.
River venció 2-1 a Atlético Tucumán este sábado en el estadio Monumental Presidente José “Pepe” Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Thiago Almada apareció sobre el cierre para darle al Millonario su tercera victoria consecutiva en el campeonato.
Tobías Andrada había abierto el marcador a los 21 minutos del primer tiempo para el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio. Clever Ferreira consiguió la igualdad a los 38 del complemento, pero Almada marcó el 2-1 definitivo cuando el partido ingresaba en tiempo de descuento.
El encuentro estuvo atravesado desde el comienzo por una intensa lluvia, que dejó sectores del campo de juego con acumulación de agua y barro. Además, Atlético Tucumán quedó con diez futbolistas a los 12 minutos por la expulsión de Franco Nicola.
River aprovechó rápidamente la superioridad
Nicola vio la tarjeta roja directa después de levantar la pierna para disputar una pelota aérea e impactar contra Lucas Martínez Quarta. La expulsión modificó el desarrollo del encuentro y dejó al Decano obligado a reorganizarse.
Nueve minutos después, River consiguió ponerse en ventaja con una acción colectiva iniciada por Almada. La jugada continuó con Ángel Correa y Gonzalo Montiel, quien asistió a Andrada para que definiera de primera y estableciera el 1-0.
El Millonario manejó durante varios pasajes la posesión frente a un rival condicionado por la inferioridad numérica. Sin embargo, no logró ampliar la diferencia y mantuvo con posibilidades al equipo conducido por Julio César Falcioni.
Atlético Tucumán reaccionó y llegó al empate
En el complemento, el Decano comenzó a encontrar espacios y estuvo cerca de igualar cuando Alexis Canelo sacó un potente remate que terminó estrellándose contra el poste izquierdo del arco defendido por Santiago Beltrán.
El partido sumó otro episodio de tensión cuando una amonestación a Mauro Arambarri provocó fuertes protestas desde el banco local. El árbitro Andrés Gariano terminó expulsando al entrenador Julio César Falcioni.
Pese a jugar con diez, Atlético Tucumán consiguió el empate a los 38 minutos. Lautaro Godoy ejecutó una pelota parada desde la derecha y Clever Ferreira ganó en el área para conectar un cabezazo que significó el 1-1.
Almada apareció sobre la hora
Cuando el empate parecía definitivo, River volvió a encontrar espacios en el área tucumana. Lucas Beltrán disputó una pelota dividida y la acción terminó favoreciendo la aparición de Thiago Almada.
El mediocampista ofensivo sacó un fuerte remate de derecha y convirtió el 2-1 en tiempo de descuento, desatando el festejo del conjunto visitante. El gol terminó premiando a River después de un encuentro que se había complicado durante el segundo tiempo.
Con la victoria, el Millonario extendió su buen presente desde la llegada de Leonardo Ponzio a la dirección técnica y acumuló su tercer triunfo consecutivo. Anteriormente había derrotado 3-2 a Banfield y 3-1 a Independiente Rivadavia.
Lo que viene para River
Atlético Tucumán, por su parte, perdió un invicto de cinco presentaciones. El Decano llegaba de vencer 2-1 a Racing, pero no pudo sostener la igualdad que había conseguido con un jugador menos.
En la décima fecha, River regresará al estadio Monumental para recibir a Huracán con el objetivo de prolongar su racha positiva en el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán tendrá que salir nuevamente de casa y visitará a Independiente Rivadavia. El Decano buscará recuperarse después de una derrota que llegó sobre el final de un partido en el que afrontó gran parte del trámite en inferioridad numérica.