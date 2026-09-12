Turismo Carretera: el frío congeló los carburadores y suspendieron la actividad en San Luis

La ACTC suspendió la actividad del Turismo Carretera en San Luis este sábado debido a las bajas temperaturas que provocaron el congelamiento de carburadores. La medida afecta el inicio de la 11ª fecha del campeonato y primera competencia de la Copa de Oro RUS.

El autódromo Rosendo Hernández amaneció bajo condiciones meteorológicas adversas, con nevadas en la región y temperaturas que complicaron la circulación del combustible y otros fluidos de los motores. El primer entrenamiento del TC estaba programado para comenzar a las 11:05.

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Ante esta situación, los comisarios deportivos resolvieron interrumpir el cronograma. “Debido al informe presentado por el departamento técnico de ACTC —congelamiento de carburadores—, los comisarios deportivos informan que queda suspendida la actividad hasta nuevo aviso”, comunicó oficialmente la entidad.

El TC Pista alcanzó a salir a pista

Antes de la suspensión, el TC Pista pudo realizar su primer entrenamiento, que marcó además el debut de Tomás Pellandino en la categoría. El entrerriano comparte la divisional con el ramirense Manuel Borgert.

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Santiago Biagi encabezó la sesión con un registro de 1 minuto, 54 segundos y 999 milésimas. Pellandino completó 14 vueltas y terminó a 3 segundos y 646 milésimas del mejor tiempo, mientras que Borgert apenas realizó un giro y no consiguió establecer un registro competitivo.

El Turismo Carretera tenía previsto completar este sábado dos entrenamientos y la clasificación desde las 16:03. Para el domingo están programadas las tres series desde las 10:55 y la final a las 14. La fecha abre la Copa de Oro, que tiene como líder a Jonatan Castellano con 12 puntos, aunque el desarrollo del cronograma quedó condicionado por la situación meteorológica.