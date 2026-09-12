Policía, Bomberos y 107 entrenaron cómo actuar ante emergencias con múltiples víctimas en UADER mediante un simulacro que se desarrolló en el campus ubicado en General Espejo y Fernando Fader, en Paraná. La actividad forma parte de la cuarta edición de la Diplomatura en Atención Inicial de Urgencias y Emergencias.

(Elonce)

Edgardo Olivo, director de la Diplomatura en Emergencias, explicó a Elonce que el ejercicio busca fortalecer la coordinación entre las instituciones que intervienen ante situaciones críticas. "Queremos mostrar a la sociedad cómo estamos trabajando y cómo nos estamos organizando entre Policía, Bomberos, 107 y la Universidad", señaló.

El escenario del simulacro contempla una paciente embarazada politraumatizada, una persona con una amputación, traumatismos de cráneo y tórax y otros casos de diferente complejidad.

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Coordinar funciones ante una emergencia

Olivo explicó que uno de los principales objetivos es que los participantes conozcan exactamente cuál es su responsabilidad. "Que todos hablemos el mismo idioma, que cada uno sepa qué tiene que hacer, cómo debe actuar el 911, hasta dónde llegan sus límites, el personal de Bomberos y el 107", detalló.

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En ese sentido, remarcó que cada institución cumple una función específica. "A veces la gente ve que se acerca un bombero y no actúa, pero tiene una función. Para eso está el personal de salud", ejemplificó. La capacitación apunta así a evitar superposiciones y mejorar la respuesta conjunta.

La Diplomatura transita su cuarto año y comenzó a extenderse a otros puntos de Entre Ríos. Actualmente también se desarrolla en Mansilla y Gualeguay, mientras que una edición ya concluyó en Federal. "Se está abriendo a toda la provincia", destacó Olivo sobre el crecimiento de la capacitación.