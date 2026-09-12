Afirman que casi el 40% de los jóvenes de entre 25 y 35 años no logra independizarse

Cerca de 2,5 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años todavía viven en su hogar de origen porque no lograron acceder a una vivienda propia ni afrontar de manera sostenida el costo de un alquiler. La cifra equivale al 37% de la población de esa franja etaria.

Los datos surgen de un relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (OFAVA), elaborado sobre información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El informe advierte que la dificultad para formar un hogar independiente se combina con un déficit habitacional que afecta de manera particular a las generaciones más jóvenes.

Dentro de quienes permanecen viviendo con sus familias, el 46%, equivalente a alrededor de 1,2 millones de personas, reside además en viviendas que presentan algún tipo de déficit habitacional. Esto significa que una parte significativa no solo enfrenta obstáculos para independizarse, sino también condiciones insuficientes en el hogar actual.

Los jóvenes encabezan los mayores niveles de déficit habitacional

Los hogares encabezados por personas de entre 25 y 34 años son los que presentan la mayor incidencia de problemas habitacionales: el indicador alcanza al 52%, frente al promedio nacional del 40%. Entre quienes tienen de 18 a 24 años llega al 46%.

A medida que aumenta la edad, el porcentaje disminuye. En los hogares con responsables de entre 35 y 44 años se ubica en torno al 44%, mientras que entre los mayores de 65 años desciende hasta el 31%.

Otro indicador analizado es el denominado “allegamiento”, que se produce cuando más de un hogar convive dentro de una misma vivienda. Esta situación afecta al 13% de los hogares encabezados por jóvenes de entre 18 y 24 años y disminuye progresivamente hasta alrededor del 1% entre los mayores de 65.

Las diferencias entre provincias

El informe también muestra fuertes contrastes según la región del país. Tucumán registra la mayor proporción de personas de entre 25 y 35 años que todavía no pudieron independizarse, con un 56% del total de esa franja etaria.

Santiago del Estero y Jujuy aparecen a continuación, ambas con un 53%, mientras que Salta alcanza el 52% y Catamarca el 49%. En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje desciende al 24%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra poco más de un millón de jóvenes no emancipados, cerca del 40% del total nacional. El volumen está relacionado también con el peso poblacional del distrito dentro del país.

Cuántas viviendas se necesitan en Argentina

La dificultad para independizarse forma parte de un déficit habitacional más amplio. Según el relevamiento, 5.983.241 hogares argentinos presentan al menos una dimensión deficitaria, lo que representa el 40,3% del total.

Alrededor de dos millones de hogares necesitan una vivienda nueva, mientras que más de cuatro millones podrían mejorar sus condiciones mediante refacciones, ampliaciones o conexiones adecuadas a servicios básicos. Si además se incorpora la demanda potencial de los jóvenes que todavía no formaron un hogar propio, la necesidad aumenta.

El OFAVA calcula que Argentina requiere aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas. La estimación contempla alrededor de 1,5 millones para resolver el déficit cuantitativo, unas 430.000 vinculadas con situaciones de allegamiento y al menos otras 500.000 asociadas con la demanda de quienes todavía no lograron independizarse.