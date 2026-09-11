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Economía Pagos de septiembre de 2026

AUH de ANSES: cronograma de pagos por DNI, montos con aumento y cómo cobrar el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con la liquidación de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo correspondientes al noveno mes del año. Los detalles.

11 de Septiembre de 2026
AUH de ANSES: cronograma de pagos por DNI.
AUH de ANSES: cronograma de pagos por DNI. Foto: (Archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con la liquidación de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo correspondientes al noveno mes del año. Los detalles.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) representa una de las coberturas estatales de mayor alcance en el país, acompañando a más de 2,5 millones de familias y cubriendo las necesidades de 4,3 millones de niños y adolescentes.

Durante septiembre de 2026, los valores de las asignaciones sociales se actualizan automáticamente en un 2,11%, respetando el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con precisión de dos decimales.

Montos oficiales de liquidación en mano (80%)

 

El esquema de pago de la ANSES contempla el depósito mensual del 80% del valor total de la prestación. El 20% restante es reservado por el organismo previsional y se libera acumulado tras certificar los controles de salud, vacunación y escolaridad:

 

-Asignación Universal por Hijo (AUH): $123.221,55

-Asignación por Embarazo (AUE): $123.221,55

-AUH por Hijo con Discapacidad: $401.226,62

 

Calendario de pagos de la AUH en septiembre por DNI

 

El cronograma oficial de acreditación para los titulares de la AUH y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) se despliega según la terminación del documento de identidad:

 

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

 

Guía rápida para presentar la Libreta AUH y destrabar el saldo retenido

 

Para recuperar el 20% acumulado mes a mes durante el ciclo lectivo previo, la persona a cargo debe completar la presentación digital de la Libreta sanitaria y escolar desde cualquier dispositivo:

 

-Acceso al sistema: ingresar al portal Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

 

-Verificación de estado: dentro de la solapa Hijos > Libreta AUH, constatar qué certificaciones (salud, vacunas o escuela) faltan regularizar.

 

-Impresión del documento: descargar la planilla en formato PDF e imprimirla en una única hoja con buena calidad de visualización.

 

-Certificación institucional: acudir a la escuela y al centro de salud correspondiente para que las autoridades completen los datos con letra clara, firma y sello institucional.

 

-Carga digital: fotografiar el formulario completado de forma nítida (archivo JPG menor a 3 MB) y subir la imagen en la sección Subir Libreta AUH. El trámite concluye al recibir la notificación de validación por correo electrónico.

Temas:

Anses AUH asignaciones calendario de pagos
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