Acompañamiento Social de ANSES en septiembre: quiénes mantienen el beneficio

El Acompañamiento Social de ANSES mantiene durante septiembre de 2026 un pago mensual de $78.000 para las personas que continúan incorporadas al padrón del programa. La prestación surgió luego de la reorganización del antiguo Potenciar Trabajo y está destinada a sectores considerados en situación de vulnerabilidad social.

El importe permanece sin cambios y no corresponde a un bono extraordinario ni a un refuerzo adicional. Según la información oficial del programa, la suma continúa establecida en $78.000 mensuales y tiene carácter no remunerativo.

Otro punto a tener en cuenta es que actualmente no existe una convocatoria abierta para incorporarse. De esta manera, únicamente pueden percibir el beneficio quienes ya forman parte del padrón y mantienen vigentes las condiciones exigidas.

Quiénes pueden cobrar los $78.000

El Acompañamiento Social de ANSES comprende principalmente a personas mayores de 50 años y a madres con cuatro o más hijos menores de 18 años que fueron derivadas al programa durante la reestructuración del Potenciar Trabajo.

Para conservar la prestación, los titulares deben mantener actualizados sus datos personales y cumplir con los requisitos correspondientes a su situación familiar. Entre ellos aparecen los controles de salud durante el embarazo y la acreditación de la vacunación de los menores a cargo.

También se contempla la regularidad escolar de niños y adolescentes menores de 18 años y el cumplimiento de las instancias de capacitación que sean asignadas. La continuidad del pago depende de que cada beneficiario permanezca habilitado dentro del programa.

Cuándo se pagó en septiembre

Las acreditaciones correspondientes a septiembre fueron previstas entre el viernes 4 y el lunes 7, aunque la fecha concreta puede variar según cada titular. Por ese motivo, el esquema no debe confundirse con otros calendarios de ANSES organizados según la terminación del DNI.

Quienes hasta este viernes 11 de septiembre todavía no tengan acreditados los $78.000 deberán verificar individualmente si el Acompañamiento Social de ANSES continúa activo y si existe una liquidación disponible a su nombre.

El programa tampoco debe confundirse con Volver al Trabajo, la otra prestación surgida de la división del Potenciar Trabajo. Haber pertenecido o cobrado anteriormente ese beneficio no implica recibir automáticamente los $78.000, ya que ambos esquemas tienen padrones y requisitos diferentes.

Cómo consultar si el pago está disponible

Los titulares pueden revisar el estado de su prestación a través de los canales digitales oficiales. En Mi Argentina es posible consultar información vinculada con el Programa de Acompañamiento Social y verificar si existe una acreditación correspondiente al período.

Otra alternativa es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la información disponible dentro del apartado de cobros. Allí pueden aparecer los pagos liquidados y otros datos relacionados con las prestaciones vigentes.

De esta manera, el Acompañamiento Social de ANSES conserva en septiembre su valor mensual de $78.000 y continúa exclusivamente para quienes ya integran el padrón. Ante la ausencia del depósito, la recomendación es consultar el estado particular del beneficio y no tomar como referencia los cronogramas por DNI de otras prestaciones.