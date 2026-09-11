El estado de salud del piloto de la avioneta que se estrelló en Entre Ríos

Cómo está el piloto de la avioneta que cayó en Entre Ríos

El piloto de la avioneta que cayó en Entre Ríos se encuentra estable y permanece internado en terapia intensiva, luego del accidente ocurrido este jueves en un establecimiento rural cercano a Ceibas, en el departamento Gualeguaychú. El hombre sufrió una contusión pulmonar leve y otras lesiones menores.

Tras el impacto, el piloto recibió las primeras atenciones y posteriormente fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Allí quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva para permanecer bajo monitoreo médico, pese a que su condición era estable.

El hombre tiene domicilio en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, aunque hasta el momento no se había difundido oficialmente su identidad.

Según el parte médico difundido tras su ingreso al Hospital Centenario, el piloto presentó una contusión pulmonar leve y lesiones menores como consecuencia del impacto de la aeronave contra el terreno.

La contusión pulmonar motivó que permaneciera bajo observación y monitoreo en terapia intensiva. Pese a las características del accidente, desde el establecimiento sanitario señalaron que el paciente estaba estable.

El siniestro ocurrió poco antes de las 13.30 del jueves, cuando la avioneta se precipitó en un campo situado en inmediaciones de la Estancia Las Marías, en un sector rural ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Autovía Nacional 14.

La avioneta realizaba aplicación de fertilizantes

Al momento del accidente, la aeronave estaba destinada a tareas de aplicación de fertilizantes. Se trata de una actividad comprendida dentro del denominado trabajo agroaéreo, que incluye vuelos agrícolas destinados al rociado, siembra, espolvoreo y aplicación de distintos productos.

El lugar donde cayó la avioneta se encuentra a unos 20 kilómetros de la Autovía Nacional 14 y se accede a través de un camino vecinal. La emergencia movilizó a Bomberos Voluntarios de Ceibas, que acudieron al establecimiento minutos después de recibir el aviso.

Cuando llegaron, los bomberos comprobaron que la aeronave había sufrido un principio de incendio tras el impacto. El foco pudo ser controlado y la intervención evitó que las llamas se propagaran por el sector donde había quedado la avioneta.

Personal policial también trabajó en el lugar y realizó las primeras diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

En un primer momento surgió la posibilidad de que el siniestro hubiera estado relacionado con una falla mecánica. Sin embargo, esa hipótesis no había sido confirmada oficialmente y deberá ser evaluada en el marco de la investigación.