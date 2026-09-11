El insólito nombre que un fanático de Central le puso a su hija

La pequeña contó orgullosa el particular nombre que figura en su DNI. Su padre explicó por qué decidió homenajear de esa manera al club de sus amores.
La pasión por el fútbol argentino volvió a dejar una historia particular que rápidamente se multiplicó en las redes sociales. En la previa del clásico rosarino, que se jugó el fin de semana pasado, una pequeña hincha sorprendió al revelar que su nombre completo es Rosario Central Rodríguez, en homenaje al club del que es fanática su familia.
La historia salió a la luz durante una entrevista realizada por la periodista Sofía Martínez en las inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito. Mientras conversaba con los simpatizantes antes del encuentro, la cronista se acercó a la niña y le preguntó cómo se llamaba.
La respuesta generó sorpresa inmediata: “Rosario Central”. Ante la incredulidad de quienes participaban de la cobertura, quedó en claro que no se trataba de un apodo ni de una ocurrencia relacionada con el partido, sino del nombre que efectivamente lleva la pequeña.
KEEEEEEEE pic.twitter.com/JN1IHmv6u3— Sofi Martinez (@SofiMMartinez) September 9, 2026
Por qué eligieron llamarla Rosario Central
El padre de la niña explicó posteriormente el origen de la particular decisión. Su fanatismo por el Canalla había comenzado mucho antes del nacimiento de su hija y quiso trasladar esa pasión al nombre que quedaría registrado en su documentación.
De esta manera, Rosario quedó como primer nombre y Central como segundo, formando exactamente la denominación del club rosarino. Su apellido completa una combinación que inmediatamente llamó la atención de los aficionados.
La decisión familiar convirtió a la pequeña en protagonista inesperada de la previa futbolística.
Qué dijo la pequeña sobre su particular nombre
Lejos de mostrarse incómoda por la elección de su familia, la niña manifestó sentirse “orgullosa” del nombre vinculado con el equipo que también acompaña como hincha.
Su padre contó, además, que dentro de la familia siempre contemplaron la posibilidad de que ella pudiera tomar otra decisión cuando fuera mayor. Según explicó, tendrá libertad para modificar su segundo nombre al alcanzar la mayoría de edad si así lo desea.
Sin embargo, el hombre sostuvo entre risas que “parece que no” existe por ahora ninguna intención de abandonar el homenaje futbolístico.