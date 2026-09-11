Un adolescente planeaba un ataque en su escuela con ayuda de IA y una alerta del FBI lo descubrió

Un adolescente de 15 años había planificado con la Inteligencia Artificial protagonizar para 2027 un tiroteo en su escuela y matar a sus compañeros. El hecho pudo ser desactivado por advertencia del FBI. La Policía Federal allanó su casa y le incautaron elementos relacionados con el posible hecho. Los padres fueron citados a la Fiscalía.

La investigación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal se inició el pasado 19 de agosto, después de que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina relacionó un usuario de un correo electrónico que había mantenido una conversación con el ChatGPT para organizar la masacre.

El informe manifestaba la intención del menor de protagonizar un tiroteo y asesinar a sus compañeros, en principio para el 2027, pero también había indicado la posibilidad de adelantarlo.

En sus conversaciones con la Inteligencia Artificial, el adolescente había expresado su interés de adquirir vestimenta y elementos de características tácticas para realizar la masacre.

Al recibirse la alerta, la Unidad de Investigación Antiterrorista ejecutó tareas de campo y, en redes sociales, pudo identificar al adolescente, además de establecer su domicilio en el partido de Quilmes, en el sur del Conurbano bonaerense.

Con el total de las pruebas aportadas, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Número 1, a cargo del doctor Walter Bruno le solicitó el allanamiento al Juzgado de Garantías del Joven Número 1 del Departamento Judicial Quilmes.

Los agentes se dirigieron a la vivienda del adolescente, donde ingresaron y encontraron elementos que coincidían con el plan que quería llevar adelante el investigado.

Como resultado del operativo, secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado militar y gafas de protección táctica de color negro.

Además, las autoridades citaron a los padres junto con el menor a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. Por razones legales, la identidad del adolescente se mantiene en reserva. (Clarín)