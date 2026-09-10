Gualeguaychú será sede de un encuentro de Fiat 600 este fin de semana

Los fanáticos de los autos clásicos tendrán una cita especial este domingo en Gualeguaychú. El Encuentro Fiat 600 se realizará desde las 15 en el Mercado Munilla, en una jornada que además tendrá un fin solidario: colaborar con la entidad Pelucas de Esperanza.

La propuesta forma parte de la agenda de actividades prevista en la ciudad para este fin de semana y busca reunir a vecinos, visitantes y aficionados a uno de los modelos más emblemáticos de la historia automotriz argentina.

El encuentro se desarrollará el domingo 13 de septiembre, a partir de las 15, en el Mercado Munilla, donde se concentrarán los vehículos clásicos y sus propietarios.

Una jornada de autos clásicos con fin solidario

Además de permitir disfrutar de los tradicionales Fiat 600, la actividad tendrá un objetivo solidario. La jornada será organizada a beneficio de Pelucas de Esperanza, entidad que trabaja para acompañar a personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

De esta manera, el encuentro combinará la pasión por los autos clásicos con una propuesta destinada a colaborar con una organización de la comunidad.

La actividad se suma a una agenda que durante el fin de semana ofrecerá distintas alternativas para vecinos y turistas que visiten Gualeguaychú.

Qué otras actividades habrá en Gualeguaychú

Durante el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre también se desarrollará la 133° Expo Rural, en el predio ubicado en Urquiza al Oeste y Ruta Nacional 14.

La muestra comenzará cada jornada desde las 8 y contará con juras y remates ganaderos, tecnología agropecuaria, propuestas comerciales, gastronomía, actividades ecuestres y espectáculos en vivo.

El domingo, además del Encuentro Fiat 600, se realizará la cuarta edición de la Expo Freak “Dark Edition” en el Centro Comercial Antiguo Mercado y Vieja Terminal. La propuesta comenzará a las 14 e incluirá actividades vinculadas con K-Pop, videojuegos, ilustración, animé y un concurso de cosplay.