Alerta por un peligroso reto viral que incita a menores a desaparecer durante 48 horas

Grooming Argentina alertó por el reto “Desaparecer 48 horas”, que volvió a ganar visibilidad en redes sociales y promueve que niños y adolescentes se ausenten de sus hogares. Advirtieron sobre riesgos de violencia, manipulación y explotación sexual.
El reto “Desaparecer 48 horas” volvió a generar preocupación por su circulación en redes sociales y los riesgos a los que puede exponer a niños y adolescentes. Grooming Argentina advirtió sobre esta práctica, también conocida como “Desaparecé Challenge” o “48 Hour Challenge”, que propone ausentarse del hogar durante dos días sin avisar a familiares ni dejar rastros.
De acuerdo con la organización, la dinámica apunta a generar preocupación en familiares y allegados y conseguir que la búsqueda de quien participa alcance la mayor difusión posible. La viralización, incluso mediante publicaciones en medios de comunicación, otorgaría mayor reconocimiento dentro del supuesto desafío.
La modalidad volvió a ganar visibilidad durante las últimas semanas en Argentina y encendió diferentes alertas. Frente a este escenario, la organización especializada en la prevención del grooming puso especial énfasis en los peligros adicionales que pueden aparecer cuando un menor se aleja de sus ámbitos cotidianos de protección.
Los riesgos detrás del reto “Desaparecer 48 horas”
Desde Grooming Argentina señalaron que el riesgo no se limita a que un niño o adolescente permanezca fuera de su casa durante dos días. La situación puede incrementar su vulnerabilidad frente a episodios de violencia, manipulación o explotación sexual.
Uno de los escenarios advertidos está relacionado con adultos que ya mantengan algún tipo de contacto con un menor a través de internet. En esos casos, el supuesto desafío podría ser utilizado como excusa para promover un encuentro presencial y favorecer el aislamiento respecto de familiares u otros adultos de confianza.
Por ese motivo, la organización recomendó a las familias conversar sobre los desafíos que aparecen en las plataformas digitales y explicar los riesgos asociados. También aconsejó escuchar y acompañar sin juzgar y prestar atención ante modificaciones repentinas en el comportamiento de niños y adolescentes.
La exposición de información personal
Otro peligro aparece cuando comienza a difundirse públicamente la búsqueda de una persona. En esos casos pueden circular fotografías, nombres, datos sobre la escuela a la que asiste, sitios que frecuenta y otra información personal.
Ese contenido podría ser utilizado posteriormente por terceros con diferentes propósitos. Por ello, Grooming Argentina recomendó actuar con precaución al momento de compartir publicaciones vinculadas con búsquedas de niños y adolescentes.
Asimismo, aconsejó no reproducir el reto ni difundir explicaciones detalladas sobre su funcionamiento. También remarcó la importancia de evitar la viralización de búsquedas cuya autenticidad no haya podido ser verificada.
Qué hacer ante la desaparición de un menor
Más allá de los desafíos que puedan circular en internet, ante la desaparición de un niño o adolescente la recomendación es actuar inmediatamente y recurrir a las autoridades.
Grooming Argentina remarcó que se debe dar aviso de inmediato al 911 frente a una situación de estas características. La rapidez en la intervención resulta fundamental ante el desconocimiento del lugar donde se encuentra el menor y las circunstancias de su ausencia.
La organización también cuenta con un Centro de Reportes disponible durante las 24 horas, los 365 días del año, para recibir situaciones vinculadas con grooming y otras problemáticas que afectan a niños y adolescentes en entornos digitales. Frente al reto “Desaparecer 48 horas”, el principal llamado estuvo dirigido a fortalecer el diálogo familiar, evitar amplificar el desafío y prestar atención a posibles señales de riesgo.