Aprobaron llamar Lionel Messi a un paseo costero que llevaba el nombre de Néstor Kirchner

La Costanera Lionel Messi será la nueva denominación de un tramo costero de 1.500 metros que llevaba el nombre de Néstor Kirchner. El Concejo aprobó por unanimidad la iniciativa, que también contempla gestionar una estatua del futbolista.
La Costanera Lionel Messi será la nueva denominación de un sector costero de la ciudad de Santa Fe que hasta el momento llevaba el nombre de Néstor Kirchner. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por la concejala Ana Cantiani, de La Libertad Avanza, y habilitó además la posibilidad de instalar una estatua u otra intervención artística dedicada al futbolista argentino.
La iniciativa comprende un tramo de aproximadamente 1.500 metros, desde el extremo sur de la avenida Moreau de Justo hasta la barranca que limita con la avenida Néstor Kirchner. Las tradicionales playas de la Laguna Setúbal quedarán incorporadas formalmente al paseo, junto con veredas, calzadas y otros sectores públicos.
El cambio de denominación fue fundamentado por Cantiani en la intención de reconocer a una de las figuras más importantes del deporte argentino. La legisladora sostuvo que la propuesta surgió después del último Mundial y que apunta a “despolitizar los espacios públicos” y, al mismo tiempo, “homenajear a un verdadero ídolo del país”.
Cómo será el Paseo Costanera Lionel Messi
Con la aprobación del proyecto, la denominación oficial del espacio será “Paseo Costanera Lionel Messi”. Uno de sus principales atractivos paisajísticos será el Puente Colgante, uno de los sitios emblemáticos de la capital santafesina.
Desde el Concejo Deliberante explicaron el alcance de la iniciativa: “Las tradicionales playas de la Laguna Setúbal, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, quedarán formalmente integradas a la nueva Costanera Lionel Messi, junto a las veredas, calzadas y demás sectores públicos. El espacio tendrá como postal al emblemático Puente Colgante”.
La medida implica que el nombre del capitán de la Selección Argentina quedará asociado a uno de los principales sectores recreativos y turísticos de la ciudad. El paseo reúne espacios utilizados habitualmente para actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento junto a la laguna.
Proyectan una estatua dedicada a Messi
El proyecto aprobado no se limita al cambio de nombre. También contempla la posibilidad de que el municipio gestione, junto con representantes del sector privado, la instalación de una estatua o una intervención artística que represente a Lionel Messi.
De concretarse, la obra se incorporaría al nuevo paseo costero como parte del homenaje al futbolista santafesino. La iniciativa no establece que la estatua ya esté confirmada, sino que habilita las gestiones necesarias para avanzar con una propuesta artística.
El reconocimiento se suma a los numerosos homenajes que recibió Messi luego de los logros alcanzados con la Selección Argentina. En este caso, tendrá una particularidad geográfica: el paseo se encuentra en Santa Fe, provincia natal del futbolista.
Una placa en reconocimiento a Jorge Messi
Además de la nueva denominación y de la eventual intervención artística, desde el municipio prevén colocar una placa en reconocimiento a Jorge Messi, mencionado en la iniciativa como una figura vinculada a la historia del capitán argentino.
De esta manera, el sector que hasta ahora estaba identificado con el nombre de Néstor Kirchner pasará a llevar oficialmente el del futbolista. La modificación fue respaldada por unanimidad por los integrantes del cuerpo deliberativo.
Con el Paseo Costanera Lionel Messi, la capital santafesina incorporará el nombre del campeón del mundo a uno de sus principales espacios públicos frente a la Laguna Setúbal, mientras quedará abierta la posibilidad de sumar una estatua u otra obra artística como parte del homenaje.