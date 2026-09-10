Una joven estuvo un mes en coma y su relato sobre lo que escuchaba se volvió viral

Estuvo un mes en coma y contó qué podía escuchar y sentir.

Una joven española estuvo un mes en coma y, tras despertar, reveló en sus redes sociales algunas de las sensaciones que asegura haber experimentado mientras permanecía inconsciente. Su nombre es Kenya Moreno y contó que podía escuchar lo que sucedía a su alrededor, aunque no tenía manera de comunicarse.

Kenya compartió su experiencia mediante un video publicado en TikTok, que rápidamente se viralizó y acumuló miles de reacciones. Según TN, si bien no explicó las razones que provocaron su internación, respondió preguntas de sus seguidores sobre aquello que recordaba de ese período.

Uno de los detalles que más llamó la atención estuvo relacionado con la música. Según relató, su madre permaneció acompañándola durante la internación y reproducía reiteradamente "Lo mejor está por venir", una canción de Los Gemeliers que era una de sus favoritas.

La canción que escuchó durante un mes

Aunque inicialmente le gustaba el tema, la joven aseguró que podía escucharlo mientras estaba en coma y que incluso aparecía en sus sueños. La reiteración constante hizo que la experiencia terminara siendo desagradable para ella.

"Mi madre me puso en bucle una canción durante un mes. Me la sé de memoria. Era una tortura", expresó Moreno. Según explicó, su familia desconocía que ella podía percibir la música mientras permanecía inconsciente en la habitación del hospital.

La joven aclaró, sin embargo, que se trata exclusivamente de su experiencia y que su testimonio no permite determinar qué perciben otras personas en coma. La capacidad de procesar estímulos externos puede variar considerablemente según cada paciente y las características de su cuadro clínico.

También aseguró que podía sentir frío

Además de escuchar música, Kenya afirmó que durante su internación sintió mucho frío. Pese a esa sensación, no podía moverse ni comunicar a quienes estaban a su alrededor que la temperatura de la habitación le generaba incomodidad.

Tras despertar, su madre consultó al personal médico si era posible que hubiera percibido la temperatura mientras permanecía inconsciente. Según el relato de la joven, la respuesta fue negativa, aunque ella sostiene que el frío constituye uno de sus recuerdos más claros de aquel mes.

Investigaciones científicas recientes analizaron hasta qué punto algunos pacientes sin respuestas observables pueden conservar cierto grado de procesamiento cerebral. Un estudio publicado en 2024 encontró señales de actividad cerebral compatible con respuestas a indicaciones en aproximadamente uno de cada cuatro participantes analizados, aunque estos hallazgos no significan que todas las personas en coma puedan escuchar, comprender o recordar lo que sucede a su alrededor.

Un relato que generó repercusión en redes

El testimonio de Moreno despertó numerosas preguntas entre los usuarios sobre qué puede percibir una persona mientras está inconsciente. Su historia puso nuevamente en discusión la complejidad de estos estados y las diferencias que pueden existir entre pacientes.

La experiencia de la joven también refleja la importancia de no generalizar testimonios individuales. La percepción y el nivel de conciencia durante cuadros graves dependen de múltiples factores y requieren una evaluación médica específica.