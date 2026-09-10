Pesca Adaptada en La Paz: unas 150 personas participaron de la tercera edición nacional

La Paz fue sede este miércoles del tercer encuentro de Pesca Adaptada realizado en Argentina, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la actividad recreativa a personas con discapacidad y adultos mayores. La jornada tuvo lugar en la Playita del Faro, dentro del Parador Garibaldi, y reunió a unas 150 personas.

La propuesta llegó por primera vez a Entre Ríos después de experiencias anteriores desarrolladas en Santa Fe y Corrientes. En esta oportunidad, la elección de la ciudad entrerriana estuvo vinculada con su tradición pesquera y con la posibilidad de incorporar infraestructura específica para el desarrollo de la actividad.

Durante el encuentro se instalaron 12 estaciones acondicionadas para la pesca, junto con rampas que permitieron mejorar el acceso al sector costero. También participaron guías especializados y terapeutas que acompañaron a los asistentes a lo largo de la jornada.

Paseos náuticos y actividades recreativas

Además de la Pesca Adaptada, los participantes pudieron realizar paseos en lancha en grupos de hasta cinco personas. La iniciativa buscó ampliar las posibilidades de contacto con el río y ofrecer diferentes alternativas dentro de una misma propuesta recreativa.

La programación se completó con música, espectáculos en vivo y otras actividades que se desarrollaron durante el encuentro. De esta manera, la jornada no quedó limitada exclusivamente a la pesca, sino que también funcionó como un espacio de encuentro para participantes y acompañantes.

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, destacó las características de La Paz para recibir este tipo de propuestas. “La Paz tiene una gran tradición, inclinación y servicios hacia la pesca. Está muy preparada para esta actividad”, señaló.

La accesibilidad como parte de la propuesta turística

Satto sostuvo que durante la jornada se dispuso de la infraestructura necesaria “para que personas con discapacidad y adultos mayores tengan la accesibilidad de poder disfrutar del río y la pesca”. También vinculó la experiencia con el desarrollo de servicios turísticos accesibles en la provincia.

“Es una movida muy interesante que pone a Entre Ríos y particularmente a La Paz en un lugar destacado”, expresó el funcionario. Añadió que la accesibilidad constituye uno de los aspectos a considerar para mejorar la calidad de la oferta turística.

La realización del encuentro de Pesca Adaptada involucró a la organización responsable de la iniciativa, la Municipalidad local, el Emturer, el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Primera experiencia de este tipo en Entre Ríos

La jornada desarrollada en La Paz se convirtió así en la primera experiencia de estas características realizada en territorio entrerriano. Antes, el encuentro había tenido sus anteriores ediciones en las provincias de Santa Fe y Corrientes.

La actividad incorporó una modalidad que apunta a reducir barreras para acceder al río y a una de las prácticas recreativas más vinculadas con la identidad turística de la región. Las estaciones adaptadas y el acompañamiento especializado fueron algunos de los elementos dispuestos para facilitar la participación.

Con unas 150 personas presentes, la tercera edición de Pesca Adaptada sumó a Entre Ríos dentro de su recorrido nacional. La experiencia incorporó además una propuesta de turismo accesible al calendario de actividades vinculadas con el río y la pesca en la ciudad.