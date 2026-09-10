El futuro de Lionel Scaloni en la Selección está en duda: qué factores condicionan su decisión

El futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina entró en una etapa de incertidumbre después del Mundial 2026. El entrenador tiene contrato hasta el 30 de diciembre y todavía no definió si continuará en el cargo, mientras la AFA busca convencerlo para encabezar el nuevo ciclo.

Tras la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo, el técnico reconoció públicamente que necesitaba tiempo antes de tomar una decisión. “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto”, expresó entonces, al referirse al desafío de reconstruir un equipo después de varios años de éxitos.

Según trascendió, Scaloni también le transmitió al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el desgaste acumulado durante sus ocho años al frente del seleccionado. En ese contexto, existen tres cuestiones deportivas e institucionales que aparecen como condicionantes para definir si seguirá más allá de diciembre.

El recambio después de Messi

La primera dificultad es la profunda renovación que deberá afrontar el plantel. El retiro de Lionel Messi marcó el cierre de una etapa que incluyó las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del segundo puesto obtenido en 2026.

Nicolás Otamendi también decidió finalizar su ciclo, mientras que Leandro Paredes dejó interrogantes sobre su futuro. A eso se suman las dudas alrededor de otros referentes como Emiliano “Dibu” Martínez y Rodrigo De Paul, por lo que Lionel Scaloni debería construir una nueva estructura de liderazgos.

El propio entrenador había advertido tras el Mundial que continuar implicaría “resetearse” y volver a formar un grupo competitivo. Esa reconstrucción supone incorporar nuevos futbolistas y encontrar reemplazos para nombres que fueron centrales durante el período más exitoso de la Selección.

Cambios en el cuerpo técnico y cuestiones económicas

El segundo factor pasa por la conformación de su equipo de trabajo. Walter Samuel, uno de los principales colaboradores de Scaloni desde 2018, tendría decidido alejarse para buscar una oportunidad como entrenador principal en Europa una vez finalizado su vínculo con la AFA.

Su posible salida obligaría a reorganizar un cuerpo técnico que se mantuvo prácticamente estable durante todo el ciclo. Samuel tuvo además un papel relevante en tareas tácticas y en el análisis de las jugadas de pelota parada durante el último Mundial.

A este escenario se suman, según la información conocida, deudas de la AFA con integrantes del cuerpo técnico y futbolistas. La situación generaría malestar interno y aparece como otro elemento dentro de las conversaciones que definirán la continuidad de Lionel Scaloni.

La preocupación por los próximos amistosos

El tercer punto está relacionado con la planificación deportiva. Scaloni pretende que Argentina vuelva a enfrentar selecciones de mayor nivel, pero la dificultad para encontrar rivales disponibles ya había generado preocupación durante la preparación para el último Mundial.

La próxima ventana internacional se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La AFA todavía no oficializó los encuentros, aunque Burkina Faso y Benín aparecen entre las posibilidades para partidos que se disputarían en Argentina. Además, se analiza invitar a Messi para recibir un homenaje ante el público.

Con otra fecha FIFA prevista entre el 9 y el 17 de noviembre y el contrato del entrenador próximo a vencer, la AFA deberá resolver la situación en los próximos meses. Lionel Scaloni, que asumió en 2018 y acumula 104 partidos dirigidos, afronta así una decisión que estará atravesada por el recambio del plantel, la composición de su cuerpo técnico y el proyecto deportivo para la etapa posterior a Messi.