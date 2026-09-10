Boca aceptó una oferta millonaria y Kevin Zenón seguirá su carrera en México

Boca acordó la transferencia de Kevin Zenón al Atlas de México y el mediocampista dejará el club después de más de dos años. Tras varias negociaciones, el equipo mexicano mejoró su propuesta y pagará seis millones de dólares por la totalidad del pase del futbolista.

El Xeneize era propietario del 80% de los derechos económicos, por lo que recibirá aproximadamente US$4,8 millones. El 20% restante pertenece a Unión de Santa Fe, institución desde la que Zenón llegó a la Ribera a comienzos de 2024.

La operación terminó de encaminarse después del partido de ida frente a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Atlas, dirigido por Hernán Crespo, llevaba tiempo siguiendo al volante y decidió avanzar con una compra definitiva.

Boca aceptó la nueva propuesta del Atlas

El club mexicano había presentado inicialmente una oferta de préstamo con opción de compra, alternativa que fue rechazada por Boca. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme pretendía desprenderse del jugador únicamente mediante una transferencia definitiva o a través de un acuerdo que contemplara una obligación de compra.

Las conversaciones continuaron y Atlas terminó elevando la propuesta hasta los seis millones de dólares por el 100% de la ficha. Con esas condiciones, las partes alcanzaron un acuerdo y Zenón dio su conformidad para continuar su carrera en el fútbol mexicano.

El mediocampista tenía desde hacía tiempo la intención de probar suerte en el exterior. Aunque durante el último semestre había recuperado participación, no aparecía entre las principales prioridades del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Cuánto había pagado Boca por Zenón

Boca incorporó al futbolista desde Unión en 2024 en una operación cercana a los US$3,5 millones. El acuerdo también contempló el 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero al conjunto santafesino.

Con la venta al Atlas, el club de la Ribera recuperará en términos nominales una cifra superior al desembolso realizado por el porcentaje adquirido en aquel momento. A Unión, en tanto, le corresponderá su parte de los seis millones acordados por la ficha completa.

Zenón se despedirá después de disputar 92 encuentros con la camiseta azul y oro, en los que convirtió 12 goles y entregó ocho asistencias. En una de sus últimas apariciones incluso marcó frente a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.